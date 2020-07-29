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Başkan Kayda, Vali Karadeniz’e Kula-Salihli Jeoparkını tanıttı

İHA

Valiler Kararnamesi ile Kastamonu Valiliğinden Manisa Valiliği görevine atanan Vali Yaşar Karadeniz, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya iadei ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Kayda, Vali Karadeniz'e Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olan, UNESCO tarafından Global Geopark unvanı alan KulaSalihli Jeoparkını tanıttı.

Başkan Kayda, Vali Karadeniz’e Kula-Salihli Jeoparkını tanıttı

Valiler Kararnamesi ile Kastamonu Valiliğinden Manisa Valiliği görevine atanan Vali Yaşar Karadeniz, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya iadei ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Kayda, Vali Karadeniz’e Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olan, UNESCO tarafından Global Geopark unvanı alan KulaSalihli Jeoparkını tanıttı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli’yi ziyaret etti. Salihli Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Karadeniz, Başkan Zeki Kayda ve Başkan Yardımcıları tarafından karşılandı. Vali Yaşar Karadeniz, Salihli’ye gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Nezaket ziyaretlerinden dolayı Vali Yaşar Karadeniz’e teşekkür eden Başkan Kayda, Salihli Belediyesi’nin ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olan, UNESCO tarafından Global Geopark unvanı alan KulaSalihli Jeoparkını tanıtan Başkan Kayda, Salihli’nin jeopark sayesinde Dünya turizmine açılacağını söyledi. Ziyarette, Vali Karadeniz ile Başkan Kayda, Salihli’de yürütülen çalışmalar ile ilgili istişarede bulundu.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in gerçekleştirdiği ziyarette, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile Başkan Danışmanı Nuri Kaya da hazır bulundu.

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