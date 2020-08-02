Manisa Ahmetli'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor (6)

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ARAZÖZ KAZASINDA YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken Akçapınar ve Hacıköseli mahalleleri arasında devrilen Gördes Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözde yaralanan 3 orman işçisinin Mehmet Kahraman (37), Ahmet Günay (28) ve Fatih Yenikaya (36) olduğu bildirildi. Yaralanan 3 orman işçisi Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-08-02 19:50:26



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