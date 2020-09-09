Manisa FK, Samsunspor'dan Recep Burak'ı kadrosuna kattı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisa Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor’dan stoper Recep Burak Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı.

Siyahbeyazlıların Afyonkarahisar kampına katılan Recep Burak Yılmaz, kendisini Manisa FK'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Sportif Direktör Taner Savut’un da yer aldığı imza töreninde konuşan 24 yaşındaki stoper, Manisa ekibine katıldığı için mutlu olduğunu ve elinden gelen en iyi mücadeleyi sahada yansıtacağını belirtti.

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