Vali Karadeniz’in kentteki korona virüs denetimleri sürüyor

– Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kent merkezinin çeşitli noktalarında korona virüse (Covid19) karşı denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı maske ve hijyen denetimleri, Manisa'da da aralıksız devam ediyor. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile birlikte Dr. Sadık Ahmet Caddesinde denetleme yaptı. Protokol üyeleri, iş yerlerin tek tek dolaşarak, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında kurallara uyulup uyulmadığını inceledi. Denetleme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Karadeniz, “Korona virüste ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de hassasiyet devam ediyor. Önceki haftalardaki denetimlerimize göre maske kullanımında daha iyi durumda olduğumuzu gözlemliyor ama bu yetmez. Ülke genelinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Maskeyi düzgün takmadan çıkmak da yasaklandı. Kola takılan bir maske işe yaramaz. Maskenin ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılması gerekiyor. Maskemizi takıp sosyal mesafemizi korursak ve hijyene dikkat edersek tüm sektörlerdeki faaliyetler düzgün bir şekilde devam edecektir. Kalabalık ortamlardan kaçınalım” dedi.

Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklerin yasaklanmasının Manisa’da vaka sayılarını düşürüp düşürmediğiyle ilgili soruya yanıt veren Vali Karadeniz, “Alınan tedbirlerin rakamlara yansıyıp yansımama süresi 15 gündür. Dolayısıyla bu önümüzdeki bir hafta önemli. Ben yansıyacağını düşünüyorum. Sayımız aşağıya gidecektir. Ancak tek bulaş kaynağımız düğün olmadığını da biliyoruz. Bu sabah ben habersiz olarak Perşembe pazarına da gittim. Oradaki ortamı görmek istedim. Pazar yerlerinde de aynı düğünlerde olduğu gibi hassasiyet göstermek gerekiyor. Tüm tedbirleri bir bütün olarak düşünüp en ufak bir eksik bırakmadan sürdürmemiz lazım. Alınan tüm tedbirlere rağmen bildiği yoldan bu tedbirlere uymayanlar çıkabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız mutlaka ihbarlarını yapsınlar. Bu işle görevlendirilmiş 24 saat çalışan denetim ekiplerimiz var. Bu şekilde gelen ihbarlara anında müdahale edip hem de yasal işlem uyguluyorlar. Bu arada şu ana kadar uygulanan para cezaları için tebligatlar da başlıyor. Ne yapalım edelim şu kurallara uyalım. Ne biz üzülelim ne de vatandaşımız üzülsün. Herkes için zorlu bir süreç. Bu süreci atlatmak için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor” diye konuştu.

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