Kemikte yapılan cerrahi operasyonda eskiden kullanılan metal implantların yerini artık farklı formlarda üretilebilen sentetik kemik greftleri almaya başladı. Diş macunu kıvamından, plastik şerit formuna kadar farklı çeşitlerde üretimi yapılan sentetik kemik greftleri Manisa’dan 58 ülkeye ihraç ediliyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmada özel steril odalarda üretimi yapılan beta trikalsiyum fosfat temelli sentetik kemik greftleri 58 ülkeye ihraç ediliyor. Kemik cerrahisinde çok önemli yere sahip olan sentetik kemik greftleri kemiğin kendini iyileştirmesinin ardından vücuda negatif bir etki bırakmadan ve ikinci bir ameliyata gerek kalmadan yok olurken yerli ve milli olan firma bugün 58 ülkeye ihracat yaparken birçok ülkeye de ihracat için gün sayıyor.



Üretim yapan tek tesis

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, “Canlı kemikte yapılan tüm cerrahi girişimler, omurga cerrahisi de buna dahil, hepsinde temel amaç olarak kemiğin kendi iyileşmesi öngörülür. Yani hasarlı olan kemik dokunun mümkün olan en hızlı şekilde, en iyi şekilde ve en fazla yükü taşıyacak şekilde iyileşmesini amaçlarız. Bunun için daha önce kullandığımız metal implantlar kemiği destekleyici bazen de hareketi kısıtlayıcı özelliklere sahiptir. Ama iyileşmenin aslı kemiğin kendi yaptığı iyileşmedir. Bunun için normalde çeşitli kemik greftleri kullanırız. Yani hastanın kendisinden aldığımız otogreftler gibi çeşitli kemik greftlerini ameliyat bölgesine koyarak hastanın kemik iyileşmesinin hızlanmasını sağlamaya çalışırız. Fakat hastanın kendisinden aldığımız greftlerin önemli bir sıkıntısı çok fazla elde edilemiyor olmasıdır, yetersiz kalmasıdır. Bunun sonucunda sentetik kemik greftleri geliştirildi. Sentetik kemik greftleri değişik kimyasal yapılardadır ama sentetik kemik greftlerinin avantajları şudur çok bol miktarda kullanılabilir. İçine canlı kemik hücreleri girebilir. Kemik iyileşmesi hem daha hızlı sonuçlanır hem de daha düzgün yük taşıyan bir kemik elde ederiz iyileşme sonucunda. Sentetik kemik greftlerinin üretimi çok zor ve ayrıntılı bir süreç gerektirir. Özel steril odalarda, çok ciddi bilimsel bilginin ışığı altında ve özel ekipmanlarla gerçekleştirilen üretimlerdir. Bu tesis de aslında bir sanayi üniversite ve teknopark işbirliği tesisi. Bu sefer sadece Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Geliştirme Bölgesi yok bu kez işin içinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi de var. Bu işin temel geliştirme işini yapan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Doku Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Karaman’dır. Bu tesisin önemi nedir? Bu kadar değişik yapay kemik formlarına sahip, bir tarafta diş macunu kıvamında bir tarafta plastik şerit şeklinde pek çok farklı formda yapay kemik üretebilen benim bildiğim Türkiye’deki tek tesis bu. Yine gururla söylemek lazım tamamen yerli ve milli” dedi.



“İkinci bir ameliyat gereksinimi ortadan kalkıyor”

Sentetik kemik giriftlerini geliştiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Doku Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Karaman da sentetik greftlerin görevini tamamladıktan sonra vücuda negatif bir etki oluşturmadan yok olduğunu söyledi. Doç. Dr. Karaman, “Sentetik kemik greftleri aslında esasında 1993 yılında filizlenen doku mühendisliği ana bilim dalı tanımıyla birlikte, dokuların kendini yenileyebilme kapasitesinde oldukları bilinmekteydi. Yalnızca destek materyallere ihtiyaç duyulmaktaydı. Kendi hücrelerimiz bu işlevleri görürken bu malzemeler üzerinde, vücuda entegre edilen malzemeler üzerinde dokuyu oluşturabilme kapasitesindeler. Biz esasında bu temiz oda koşullarında ürettiğimiz sentetik kemik greftleri ile kendi hücrelerimize bu imkanı sağlıyoruz. Bu malzemeler burada kimyasal operasyonlarla gerçekleştiriliyor. İmplantasyon sonrası da hastanın dokusunun yenilenmesini destekledikten sonra vücutta metobolize olarak herhangi bir negatif etki oluşturmadan yok oluyor. Yani ikinci bir ameliyatın gereksinimini de tamamen ortadan kaldırıyor. Esasında en önemli noktalarından bir tanesi burası” diye konuştu.



“Manisa’dan 58 ülkeye ihracat”

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve tıbbi cihaz üretiminin yanı sıra yapay kemik üretimi gerçekleştiren firmanın Genel Koordinatörü Makine Yüksek Mühendisi Burak Tülü ise şunları söyledi: “Yaklaşık şu anda 58 farklı ülkeye ihracatımız söz konusu. Uzakdoğu ülkeleri, Tayvan, Japonya gibi ülkelerde de ürünlerimizin kayıt süreçleri devam ediyor. Kemiğin bulunduğu ve kemik yenilenmesi istendiği her cerrahide kullanılıyor. Bu yeri geliyor dentalde, yeri geliyor yüz, çene cerrahisinde, yeri geliyor ortopedide, spor cerrahisine kadar her cerrahide kullanılıyor. Hasar görmüş bir kemik var ve bunun büyümesi ve kendini yenilemesi isteniyor. O yüzden de bu tarz endike malzemeler kullanılıyor. Bon greftin avantajı şu; her forumda ve farklı çeşitte geniş ürün yelpazesine, mesela şırınga içinde olan ürün de var, uzanılamayan yerde farklı bir sonuç üreten aplikatörlü bir ürün de mevcut. Normal, klasik global pazarda yer alan toz ürün de mevcut, bloklarımız da mevcut. Bir de biz makinacılıktan geldiğimiz için kalıplama teknolojisinde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden de farklı kişiye özel kemik grefti yaptığımız da oldu. Şuandaki ciromuzun son 3 yılını baz alırsak 3 yıl önce ihracatımızın yüzde 20’si idi. Yüzde 32’ye ardından yüzde 45’e çıkarttık. Bu yılki toplam ciroya göre ihracat oranı hedefimiz yüzde 55’in üzerindeydi. Yaşadığımız pandemi sürecinde biraz sekteye uğrasa da şu an için ilk 8 ayda yüzde 50’nin üzerine çıkarabildik.”

