Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin farklı formlarda yapay kemik üreten tek tesisi Manisa’da Cerrahinin her alanında kullanılan yapay kemiklerin üretildiği Manisa’dan dünyanın 58 ülkesine çeşitli formlarda yapay kemik ihraç ediliyor Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz: “Pek çok farklı formda yapay kemik üretebilen benim bildiğim Türkiye’deki tek tesis bu. Yine gururla söylemek lazım tamamen yerli ve milli” İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Doku Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Karaman: “Sentetik kemik greftleri hastanın dokusunun yenilenmesini destekledikten sonra vücutta metobolize olarak herhangi bir negatif etki oluşturmadan yok oluyor. Yani ikinci bir ameliyatın gereksinimini de tamamen ortadan kaldırıyor” Genel Koordinatör Makine Yüksek Mühendisi Burak Tülü: “Yaklaşık şu anda 58 farklı ülkeye ihracatımız söz konusu. Uzakdoğu ülkeleri, Tayvan, Japonya gibi ülkelerde de ürünlerimizin kayıt süreçleri devam ediyor”

İHA

Türkiye’nin farklı formlarda yapay kemik üreten tek tesisi Manisa’da Cerrahinin her alanında kullanılan yapay kemiklerin üretildiği Manisa’dan dünyanın 58 ülkesine çeşitli formlarda yapay kemik ihraç ediliyor Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz: “Pek çok farklı formda yapay kemik üretebilen benim bildiğim Türkiye’deki tek tesis bu. Yine gururla söylemek lazım tamamen yerli ve milli” İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Doku Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Karaman: “Sentetik kemik greftleri hastanın dokusunun yenilenmesini destekledikten sonra vücutta metobolize olarak herhangi bir negatif etki oluşturmadan yok oluyor. Yani ikinci bir ameliyatın gereksinimini de tamamen ortadan kaldırıyor” Genel Koordinatör Makine Yüksek Mühendisi Burak Tülü: “Yaklaşık şu anda 58 farklı ülkeye ihracatımız söz konusu. Uzakdoğu ülkeleri, Tayvan, Japonya gibi ülkelerde de ürünlerimizin kayıt süreçleri devam ediyor”

Kemikte yapılan cerrahi operasyonda eskiden kullanılan metal implantların yerini artık farklı formlarda üretilebilen sentetik kemik greftleri almaya başladı. Diş macunu kıvamından, plastik şerit formuna kadar farklı çeşitlerde üretimi yapılan sentetik kemik greftleri Manisa’dan 58 ülkeye ihraç ediliyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmada özel steril odalarda üretimi yapılan beta trikalsiyum fosfat temelli sentetik kemik greftleri 58 ülkeye ihraç ediliyor. Kemik cerrahisinde çok önemli yere sahip olan sentetik kemik greftleri kemiğin kendini iyileştirmesinin ardından vücuda negatif bir etki bırakmadan ve ikinci bir ameliyata gerek kalmadan yok olurken yerli ve milli olan firma bugün 58 ülkeye ihracat yaparken birçok ülkeye de ihracat için gün sayıyor.

Üretim yapan tek tesis
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, “Canlı kemikte yapılan tüm cerrahi girişimler, omurga cerrahisi de buna dahil, hepsinde temel amaç olarak kemiğin kendi iyileşmesi öngörülür. Yani hasarlı olan kemik dokunun mümkün olan en hızlı şekilde, en iyi şekilde ve en fazla yükü taşıyacak şekilde iyileşmesini amaçlarız. Bunun için daha önce kullandığımız metal implantlar kemiği destekleyici bazen de hareketi kısıtlayıcı özelliklere sahiptir. Ama iyileşmenin aslı kemiğin kendi yaptığı iyileşmedir. Bunun için normalde çeşitli kemik greftleri kullanırız. Yani hastanın kendisinden aldığımız otogreftler gibi çeşitli kemik greftlerini ameliyat bölgesine koyarak hastanın kemik iyileşmesinin hızlanmasını sağlamaya çalışırız. Fakat hastanın kendisinden aldığımız greftlerin önemli bir sıkıntısı çok fazla elde edilemiyor olmasıdır, yetersiz kalmasıdır. Bunun sonucunda sentetik kemik greftleri geliştirildi. Sentetik kemik greftleri değişik kimyasal yapılardadır ama sentetik kemik greftlerinin avantajları şudur çok bol miktarda kullanılabilir. İçine canlı kemik hücreleri girebilir. Kemik iyileşmesi hem daha hızlı sonuçlanır hem de daha düzgün yük taşıyan bir kemik elde ederiz iyileşme sonucunda. Sentetik kemik greftlerinin üretimi çok zor ve ayrıntılı bir süreç gerektirir. Özel steril odalarda, çok ciddi bilimsel bilginin ışığı altında ve özel ekipmanlarla gerçekleştirilen üretimlerdir. Bu tesis de aslında bir sanayi üniversite ve teknopark işbirliği tesisi. Bu sefer sadece Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Geliştirme Bölgesi yok bu kez işin içinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi de var. Bu işin temel geliştirme işini yapan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Doku Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Karaman’dır. Bu tesisin önemi nedir? Bu kadar değişik yapay kemik formlarına sahip, bir tarafta diş macunu kıvamında bir tarafta plastik şerit şeklinde pek çok farklı formda yapay kemik üretebilen benim bildiğim Türkiye’deki tek tesis bu. Yine gururla söylemek lazım tamamen yerli ve milli” dedi.

“İkinci bir ameliyat gereksinimi ortadan kalkıyor”
Sentetik kemik giriftlerini geliştiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Doku Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Karaman da sentetik greftlerin görevini tamamladıktan sonra vücuda negatif bir etki oluşturmadan yok olduğunu söyledi. Doç. Dr. Karaman, “Sentetik kemik greftleri aslında esasında 1993 yılında filizlenen doku mühendisliği ana bilim dalı tanımıyla birlikte, dokuların kendini yenileyebilme kapasitesinde oldukları bilinmekteydi. Yalnızca destek materyallere ihtiyaç duyulmaktaydı. Kendi hücrelerimiz bu işlevleri görürken bu malzemeler üzerinde, vücuda entegre edilen malzemeler üzerinde dokuyu oluşturabilme kapasitesindeler. Biz esasında bu temiz oda koşullarında ürettiğimiz sentetik kemik greftleri ile kendi hücrelerimize bu imkanı sağlıyoruz. Bu malzemeler burada kimyasal operasyonlarla gerçekleştiriliyor. İmplantasyon sonrası da hastanın dokusunun yenilenmesini destekledikten sonra vücutta metobolize olarak herhangi bir negatif etki oluşturmadan yok oluyor. Yani ikinci bir ameliyatın gereksinimini de tamamen ortadan kaldırıyor. Esasında en önemli noktalarından bir tanesi burası” diye konuştu.

“Manisa’dan 58 ülkeye ihracat”
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve tıbbi cihaz üretiminin yanı sıra yapay kemik üretimi gerçekleştiren firmanın Genel Koordinatörü Makine Yüksek Mühendisi Burak Tülü ise şunları söyledi: “Yaklaşık şu anda 58 farklı ülkeye ihracatımız söz konusu. Uzakdoğu ülkeleri, Tayvan, Japonya gibi ülkelerde de ürünlerimizin kayıt süreçleri devam ediyor. Kemiğin bulunduğu ve kemik yenilenmesi istendiği her cerrahide kullanılıyor. Bu yeri geliyor dentalde, yeri geliyor yüz, çene cerrahisinde, yeri geliyor ortopedide, spor cerrahisine kadar her cerrahide kullanılıyor. Hasar görmüş bir kemik var ve bunun büyümesi ve kendini yenilemesi isteniyor. O yüzden de bu tarz endike malzemeler kullanılıyor. Bon greftin avantajı şu; her forumda ve farklı çeşitte geniş ürün yelpazesine, mesela şırınga içinde olan ürün de var, uzanılamayan yerde farklı bir sonuç üreten aplikatörlü bir ürün de mevcut. Normal, klasik global pazarda yer alan toz ürün de mevcut, bloklarımız da mevcut. Bir de biz makinacılıktan geldiğimiz için kalıplama teknolojisinde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden de farklı kişiye özel kemik grefti yaptığımız da oldu. Şuandaki ciromuzun son 3 yılını baz alırsak 3 yıl önce ihracatımızın yüzde 20’si idi. Yüzde 32’ye ardından yüzde 45’e çıkarttık. Bu yılki toplam ciroya göre ihracat oranı hedefimiz yüzde 55’in üzerindeydi. Yaşadığımız pandemi sürecinde biraz sekteye uğrasa da şu an için ilk 8 ayda yüzde 50’nin üzerine çıkarabildik.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüse karşı 480 yıllık mesir macunu
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı 480 yıllık mesir macunu
Koronavirüse karşı 480 yıllık mesir macunu
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı 480 yıllık mesir macunu
Kula'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Kula'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
Kula’da tedbirlere uymayana af yok Ceza kesilen kişi sayısı 107’ye ulaştı
YEREL HABERLER Kula’da tedbirlere uymayana af yok Ceza kesilen kişi ...
Çeşme'den çalınan otomobil, Salihli'de bulundu
YEREL HABERLER Çeşme'den çalınan otomobil, Salihli'de bulundu
Çeşme’den çaldığı lüks araç ile Salihli’de yakalandı
YEREL HABERLER Çeşme’den çaldığı lüks araç ile Salihli’de yakalandı
Akhisar’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için eğitim seferberliği
YEREL HABERLER Akhisar’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için eğitim ...
Başkan Çetin Akın Setüstü Sokak’ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın Setüstü Sokak’ta incelemelerde ...
Manisa TV yayına hayatına başladı
YEREL HABERLER Manisa TV yayına hayatına başladı
Genel Müdür Aslay, "Atıksu Arıtma Tesislerine 295 Milyon TL Yatırım Yaptık"
YEREL HABERLER Genel Müdür Aslay, "Atıksu Arıtma Tesislerine 295 ...
Başkan Tulup'tan öğrencilere helva takviyesi
YEREL HABERLER Başkan Tulup'tan öğrencilere helva takviyesi
Yolcu otobüsünde toplam 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde toplam 4 kilo 700 gram esrar ele ...
Yolcu otobüsünden 4 kilo 700 gram esrar çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünden 4 kilo 700 gram esrar çıktı
Manisa’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Manisa’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi
Akhisarspor Başkan Evren Özbey oldu
YEREL HABERLER Akhisarspor Başkan Evren Özbey oldu
Kırkağaçlı üretici talep etti, Manisa Büyükşehir yerine getirdi
YEREL HABERLER Kırkağaçlı üretici talep etti, Manisa Büyükşehir ...
Kaymakam Yıldırım ilçesine öncülük etti
YEREL HABERLER Kaymakam Yıldırım ilçesine öncülük etti
Akhisarspor'da Özbey dönemi
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Özbey dönemi
Kula’da ‘Kendin yap’ atölyesi eğitime hazır
YEREL HABERLER Kula’da ‘Kendin yap’ atölyesi eğitime hazır
Sahte belge ve kimlikle fabrikadan 300 bin liralık malzeme çalındı
YEREL HABERLER Sahte belge ve kimlikle fabrikadan 300 bin liralık ...
5 gündür kayıp tavşan, düştüğü apartman boşluğundan kurtarıldı
YEREL HABERLER 5 gündür kayıp tavşan, düştüğü apartman boşluğundan ...
Nakliye diye aldılar başkalarına sattılar Manisa’da 300 bin TL'lik nakliye dolandırıcılığı Manisa’da nakliye için aldıkları 300 bin TL değerindeki cam ve radyatör petekleri başkalarına sattılar
YEREL HABERLER Nakliye diye aldılar başkalarına sattılar Manisa’da ...
Turgutlu'da çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu'da çalışmalar devam ediyor
Çiftçinin ürünlerinin korunmasında işbirliği devam edecek
YEREL HABERLER Çiftçinin ürünlerinin korunmasında işbirliği devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X