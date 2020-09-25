Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında KulaSelendi eski yolu üzeri İncesu Mahallesi girişinde meydana geldi. Kula'dan Selendi istikametine seyir halinde olan Mustafa Ekiz yönetimindeki 45 SA 1993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak ters bir şekilde durdu. Kazada yaralanan sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekiz, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ekiz'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-09-25 22:01:03



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