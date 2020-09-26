TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - Kocaelispor: 1

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup ikinci hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 61 mağlup etti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Özgür Reha Alıcı xx, Şeyhmus Baysal xx, Selçuk Kaplan xx
Manisa FK: Ömer xx, Ahmet xx, Emir Alagöz xx(Ferhat dk. 80 xx), Ümit xx, Erhan xxx, Sertaç xxx(Çağrı dk. 81 xx), Nizamettin xxx (Galip dk. 80 xx), Hakan xx(Mehmet Güven dk. 72 xx), Mehmet Yılmaz xx, Zahit xxx, Serdar xx(Tayyip dk. 72 xx)
Kocaelispor: Bayram x (İsmet dk. 46 xx), Numan x, Taha Batuhan x, Erdinç x, Gökhan x, Mesut x, Murat Cem x(Yiğit Ali dk. 54 x), Muhammed x (Bilal dk. 73 x), Dilaver x (Aydın dk. 66 x), Bahri Can x (Semih dk. 46 x), Bahattin x
Goller: Dilaver (dk. 5 pen.) (Kocaelispor), Erhan (dk. 42, 55 ve 63), Sertaç Çam (45+4), Zahit (dk.68 ve 71) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Bahattin, Murat, Semih (Kocaelispor), Zahit, Nizamettin (Manisa FK)
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