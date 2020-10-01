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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesi için meydan okundu

İHA

‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesi için meydan okundu

Turgutlu Belediyesinin pandemi sebebiyle eğitimlerine evlerinde devam eden öğrencilerin tablet, bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı 'Gelecek seninle aydınlansın' projesine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu tablet bağışında bulundu ve çektikleri videolarla Turgutlu’nun iş, spor ve siyaset camiasının önemli isimlerine meydan okuyarak kampanyaya destek olma çağrısı da yaptı.
Başkan Çetin Akın, 'Gelecek seninle aydınlansın' projesine 5 adet tablet bağışında bulundu. Başkan Akın ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’e çektiği video ile meydan okuyarak projeye tablet bağışında bulunması çağrısı yaptı.
Başkan Akın’ın meydan okumasına video ile yanıt veren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise projeye 8 adet tablet bağışında bulunacağını söyledi. Milletvekili Bekir Başevirgen ayrıca CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’na meydan okuyarak projeye destek olma çağrısında bulundu.

Başkan yardımcıları da meydan okudu
Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise projeye 3 adet tablet bağışında bulunarak Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci’ye meydan okudu. Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ise 5 adet tablet bağışında bulundu ve Turgutlu Esnaf Kefalet Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ile Turgutluspor As Başkanı Gökhan Düzkaya’ya meydan okudu. Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ise 5 adet tablet bağışı ile projeye destek olurken Turgutlu Botanik Park İşletme Sahipleri Ahmet ve Murat Özşirin’e meydan okudu.
“Geleceğimiz olan gençlerimiz için hep birlikte iyilikte yarışalım” diyen Başkan Akın, “Pandemi dolayısıyla evlerinde eğitim gören, tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilerimize destek olmak amacıyla başlattığımız ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ projemize Başkan Yardımcılarımız ve Özel Kalem Müdürümüz de tablet bağışlarıyla destek oldu. Projemize olan desteği her geçen gün artırarak daha fazla ihtiyaç sahibi öğrencimize ulaşabilmek adına Turgutlu’muzun iş, spor ve siyaset alanlarındaki başarılı ve tanınmış isimlerine hazırladığımız videolarla meydan okuduk. Meydan okuduğumuz tüm isimlerin de projemize destek olacaklarına inanıyorum. Ayrıca tüm hemşehrilerimi tablet ve bilgisayar bağışlarıyla bu anlamlı projeye destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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