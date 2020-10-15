Adana'dan Manisa'ya gömü altını almaya geldi, dolandırılmaktan polis kurtardı

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Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)ADANA'dan, telefonda anlaştığı kişiden gömü altını almak için Manisa'nın Salihli ilçesine gelen V.G. (65), polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Polis, dolandırıcı Hamza Karayel (29) ile V.G.´nin buluştuğu yerde önlem alarak, şüpheli Karayel'i suçüstü yakaladı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka şubesi önünde gördükleri emekli V.G.'nin telaşlı hareketlerinden şüphelendi. V.G.'nin ardından bankaya giren polis ekipleri, yüksek miktarda kredi çekmek için başvurduğunu belirledi. Ekipler, V.G. ile konuşarak, Adana'dan Salihli´ye telefonda görüştüğü 1 kişiden gömü altın almak için geldiğini öğrendi. Bunun üzerine polis, V.G.'nin gömü altınlarını almak için telefonda görüştüğü kişi ile buluşmak için sözleştiği noktada önlem aldı. Pazarlığın ardından harekete geçen polis, altınları satmaya çalışan şüpheli Hamza Karayel'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Karayel'in yanındaki çantada yapılan aramada, üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan 255 adet sahte altın sikke ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamza Karayel, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-10-15 13:23:31



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