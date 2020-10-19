Akhisar’ın ring yolunda prestijli çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu’nun, bin 200 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Kente değer katan yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu’nun, bin 200 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Atatürk Mahallesi Muhtarı Nurhan Bozel ile birlikte mevcut güzergâhta yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel’e bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından, mevcut güzergâhta yürütülen çalışmalarla köklü bir değişim yaşanıyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyemiz mevcut güzergâhta hızla üst yapı çalışmasına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmayla birlikte bölge sakinleri, sağlıklı işleyen bir alt yapı sistemi, modern üst yapısı, ışıl ışıl aydınlatması ile güzel bir caddeye kavuşacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde kente değer katan yatırımları kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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