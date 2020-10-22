Büyükşehir ve MASKİ selzede vatandaşların yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan sel nedeniyle zor günler yaşayan Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi sakinlerini yalnız bırakmıyor. Mahalleyi ziyaret eden Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaraları sarma noktasına kurumların üzerine düşen görevlerle ilgili tespitlerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, MHP Saruhanlı Belediye Meclis Üyesi Bayram Gürdemir ve Büyükbelen Muhtarı Ethem İşler, geçtiğimiz Pazar günü Büyükbelen’de meydana gelen sel nedeniyle bölgede incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini de mahalle sakinlerine ileten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, olay anından itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallede seferber olduğunu vurguladı.

Sel felaketinden zarar gören bölgeleri tek tek gezen ve yetkililerle durum değerlendirmesi yapan Başkal, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla birlikte yara sarmak için sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Büyükbelenli hemşehrilerimizin yanında olduk. Böylesi bir afetten herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması, bizleri teselli ediyor. Hemşehrilerimiz yaralarını sararken, bizler de üzerimize düşeni tespit etmek amacıyla sahadayız. Bu vesileyle Saruhanlı’mıza ve Büyükbelen’imize bir kez daha geçmiş olsun diyor, Cenabı Allah’tan bizleri afetten korumasını diliyoruz” diye konuştu.

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