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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmur suyu ızgaraları temizleniyor

İHA

Yağmur suyu ızgaraları temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın sorunlarına engel olmak adına yağmur suyu ızgaraları temizlik çalışmalarına başladı. Peker Mahallesinden başlayan ve titizlikle yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, aşırı yağışlardan vatandaşların korkmamalarının altını çizerek, yağmur suyu ızgaralarının temizlikleri titizlikle yürütüleceğini ifade etti.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yağışlardan olumsuz bir şekilde etkilenmesini engellemek amacıyla yağmur suyu ızgara temizlik çalışmalarına başladı. Önceki gün Peker Mahallesinden başlayan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yüklenici firma tarafından yapılan temizlik çalışmalarını MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de yerinde inceledi. Aynı Ali Mahallesinde tıkanık olduğu tespit edilen yağmur suyu ızgaralarının temizliğini takip eden Deniz, “Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğümüz yaşanan yağışlarda vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yağmur suyu ızgaraları temizliği konusunda yeni bir çalışma başlattık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla yağmur suyu ızgaraları temizliği konusunda bir ihale yaptık. Bu kapsamda yüklenici firma bizim sorun yaşadığımız mahallelerde yağmur suyu ızgaralarının temizliğini başlatmak suretiyle sonrasında bu temizlik bittikten sonra önümüzdeki yıl içerisinde de genel anlamda sürekli temizliğin devamını sağlayacağız. Yağmur suyu ızgaralarının temizliğinin yanı sıra vatandaşlarımızın apartmanlarının önünde bulunan parsel hatlarının tamiri konusunda benzer bir çalışma başlattık, yani vatandaşlarımızın parsel hatlarında meydana gelen kırıkların çökmelerin düzeltilmesi içinde bir ihale düzenledik. Bu kapsamda yine bu işleri yapacak olan firmaya teslim ettik. Edinilen bilgilere göre vatandaşlarımız dışarıda tesisatçılarla birçok sorun ve mağduriyetler yaşıyorlar. Bu kapsamda sorun ve mağduriyet yaşamamak için MASKİ’ye güvenleri tam. Biz de MASKİ olarak vatandaşlarımızın bu güvenini sarsmamak adına yapılan talepleri yerine getirerek parsel hatları tamirlerini de yaparak mağduriyetlerini gideriyoruz. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Yağışlardan da vatandaşlarımız korkmasınlar yağmur suyu ızgaraları temizlik çalışmaları artarak devam edecektir” dedi.

Muhtar Sağman’dan MASKİ’ye teşekkür
Aynı Ali Mahalle Muhtarı Enis Sağman ise, aşırı yağışlar gelmeden önce yağmur suyu ızgaralarının temizliği konusunda MASKİ tarafından başlatılan titiz çalışmalar karşısında teşekkürü bir borç bildiğini ifade ederek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yürüttükleri çalışmalardan oldukça memnunuz. Bu kapsamda başlatılan yağmur suyu ızgara temizlik çalışmaları hem bizleri hem de vatandaşlarımızı memnun etti. Her zaman yanımızda olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

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