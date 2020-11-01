Manisa’da yol çalışmaları hız kesmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da yol çalışmaları hız kesmiyor

İHA

Manisa’da yol çalışmaları hız kesmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerini birbirine bağlayan aynı zamanda mahalleler arası ulaşımı da sağlayan güzergahta beton yol uygulaması yaparken, Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi çevre yolunda, ağır tonajlı araçların kullanımı için sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Üç ilçeyi bağlayan yolda beton yol uygulaması
Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerine ulaşımın yanı sıra, mahalleler arası bağlantıyı da sağlayan güzergahta Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından beton yol uygulaması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmanın yapıldığı yolda incelemelerde bulundu. Ali Öztozlu’ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri eşlik ederken Gümülceli Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz, yolun durumunun daha önce kötü olduğunu ifade ederken, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Şimdi çok mükemmel bir yol oldu. Turgutlu ilçemize, buradaki bağımıza, bahçemize rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Bu yol çok sık kullanılan bir yol. Biz Saruhanlı ilçesine bağlıyız ama Turgutlu ilçesine de çok sık gidip geliyoruz. O yüzden çok kullanılan bir yol. Yapandan emeği geçenden Allah razı olsun” diye konuştu.

Paşaköy’de ağır tonajlı araçların tehlikesi sona erdi
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi çevre yolunda, ağır tonajlı araçların kullanımı için sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Paşaköy Mahalle sakinlerinin talebini duyarsız kalmadı. Daha önce alt ve üst yapı çalışması gerçekleştirilen mahallede, ağır tonajlı araçların kullanımı için 4 kilometrelik çevre yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Saruhanlı Belediye Meclis Üyesi Halil Canbaz ve Paşaköy Mahalle Muhtar Mustafa Türkoğulları ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu.
Çalışmanın mahalleri için önemine değinen Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları, “Yıllardır bizim için sorun haline gelen çevre yolumuzun yapılması talebini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ilettik. Allah razı olsun, bu 4 kilometrelik çere yolumuzu en kısa zamanda bitirdi. Artık, ağır tonajlı araçlar mahallemizin içerisinden geçerek üst yapıya zarar vermiyor. Bunun yanı sıra, mahalle içerisinde trafik tehlikesi oluşturmuyor. Daha önce, Manisa Büyükşehir Belediyesi mahallemizde alt yapı ve üst yapı çalışması da gerçekleştirmişti. Yapılan bu çalışmayla hizmeti de daha iyi koruyacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, mahallem ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kula'dan deprem bölgesine bin adet battaniye
YEREL HABERLER Kula'dan deprem bölgesine bin adet battaniye
Kula’dan deprem bölgesine bin adet battaniye
YEREL HABERLER Kula’dan deprem bölgesine bin adet battaniye
Başkan Akın deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı Turgutlu Belediyesi, depremin vurduğu İzmir’de yardım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Akın deprem bölgesinde yardım çalışmalarına ...
Jeoloji mühendisinden ‘Hasarlı binalara girmeyen’ uyarısı Jeoloji mühendisi Ali Aykut Ece: "Evin özelliğinden çok zemin etüdünün sağlam olup olmadığına bakılması gerek"
YEREL HABERLER Jeoloji mühendisinden ‘Hasarlı binalara girmeyen’ ...
Manisa Futbol Kulübü tam gaz devam
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü tam gaz devam
Turgutluspor şokta
YEREL HABERLER Turgutluspor şokta
Alaşehir Belediyesinden depremzedelere yardım Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İzmir'deki deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesinden depremzedelere ...
Alaşehir'de bazı mahallelerde iş yerlerine korona virüs kısıtlaması
YEREL HABERLER Alaşehir'de bazı mahallelerde iş yerlerine korona ...
İtfaiye eri, enkazda bulduğu altınları polise teslim etti
YEREL HABERLER İtfaiye eri, enkazda bulduğu altınları polise teslim ...
Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı
Başkan Ergün enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti
YEREL HABERLER Başkan Ergün enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti
Akhisar Belediyesi, İzmir’deki depremzedelerin yanında
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, İzmir’deki depremzedelerin ...
Enkaz altındaki Beril’in ‘ponpon’ isimli tavşanı bulundu
YEREL HABERLER Enkaz altındaki Beril’in ‘ponpon’ isimli tavşanı ...
Ahşap bina yangında kül oldu
YEREL HABERLER Ahşap bina yangında kül oldu
Manisa Futbol Kulübü - Sancaktepe Futbol Kulübü: 2-0
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Sancaktepe Futbol Kulübü: 2-0
Akhisarspor seri istiyor
YEREL HABERLER Akhisarspor seri istiyor
Manisa Futbol Kulübü-Sancaktepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü-Sancaktepe (FOTOĞRAFLAR)
Depremde hayatını kaybeden Buse toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden Buse toprağa verildi
Enkaz altındaki 3 Kulalıya ulaşılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Enkaz altındaki 3 Kulalıya ulaşılmaya çalışılıyor
Turgutlu’nun yardım eli İzmir’e uzandı
YEREL HABERLER Turgutlu’nun yardım eli İzmir’e uzandı
Turgutlu'dan, İzmir'deki depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Turgutlu'dan, İzmir'deki depremzedelere yardım eli
Somalı madenciler eylemi bırakıp yardım için İzmir'e geldi
YEREL HABERLER Somalı madenciler eylemi bırakıp yardım için İzmir'e ...
Kulalı anne-kızı enkaz altında Anne-kızın yakınları, korkutan haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı
YEREL HABERLER Kulalı anne-kızı enkaz altında Anne-kızın yakınları, ...
Manisa ekipleri deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Manisa ekipleri deprem bölgesinde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X