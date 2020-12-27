DEFAM'ın faaliyetleri değerlendirildi

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) 20142020 yılları arası faaliyet konularının değerlendirildiği toplantısını, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Toplantıya, DEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Koçak, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Fehmi Bardak, Dr. Öğr. Üyesi Candan Akca ile akademisyenler; Öğr. Gör. Dr. Hafize Dilek Tepe, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Erdem Yalkın, Öğr. Gör. Dr. Mehmet İsmail Katı, Öğr. Gör. Ayşe Nur Özkan, Öğr. Gör. Seda Sert, Öğr. Gör. Çisil Çamlı, Öğr. Gör. Fatma Doyuk, Öğr. Gör. Çağlar Karaca, Öğr. Gör. Burak Aslışen ve DEFAM İdari Personelleri, Selda Ay Kafes, Fatma Özer, İsmail Gümüş, Oğuz Cevenli, Pervin Albayrak katıldı.

Son yıllarda artan DEFAMSanayi iş birliği çalışmalarının öneminin vurgulandığı toplantıda, gelecek yıl hedefleri değerlendirildi.

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