Turgutluspor telafi peşinde

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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TURGUTLU (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek Play-Off barajının dışında kalan Turgutluspor, yarın evinde Serik Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Gürcan Hasova görev alacak. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, son derece kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bayburt yenilgisini telafi edip yeniden ilk 5 içinde yer almayı hedefliyoruz. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu

2021-02-23 12:16:39



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