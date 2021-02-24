TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - İstanbulspor: 1

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TFF 1. Lig’in 23. haftasında Akhisarspor sahasında oynadığı İstanbulspor’a 10 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

3. dakikada Ayuk’un sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içinde alan Delarge’nin pasında topla buluşan Onur ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut Ljubic’te kaldı.

13. dakikada sağ kanattan Melih’in ceza sahasına yaptığı ortada Eslem boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 01

25. dakikada Delarge’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Ayuk, kaleyi çaprazdan gören pozisyonda kaleye gönderdiği sert şut üstten auta gitti.

32. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kadir’in ceza sahasına yaptığı ortada Lawal’ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

54. dakikada Ayuk sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içinde Delarge’la buluşturdu. Delarge’in şutu savunmadan sekti. Tekrar tamamlamak isteyen Delarge bu kez de direğe takıldı.

63. dakikada savunmanın hatasını iyi değerlendiren ve topu kapan Toure, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Ljubic’e nişanladı. Seken topu önünde bulan Taku’nun şutu da savunmadan döndü.

74. dakikada Taku’nun pasını alan Bertuğ’un ceza sahası dışından şutu yan ağlarda kaldı.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Oğuz Terzi xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Akhisarspor: Lukac x, Semih x, Doğukan x, Göksu x, Kadir x, Lawal x, Onurcan x (Mert dk. 88 ?), Toure xx (Peter dk. 88 ?), Yusuf Cihat x (Hasan Ali dk.69 x), Delarge x (Bertuğ dk.69 x), Ayuk Taku x (Çekdar dk. 80 ?)

Yedekler: Halil, Orhan, Berat, Gökmen, Kemal

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

İstanbulspor: Ljubic xxx, Melih xx, Atchom xx, Wellington xx, Ali xx, Abazaj x(Mehmet dk.59 x), Eslem xxx, Ethemi x (Ebrar dk. 59 x), Uygar xx (Levent dk. 68 x), Kerem xx (Ali Dere dk. 82 ?), İbrahim xx (Koray dk. 68 x)

Yedekler: Alperen, Mehmet, Emrecan, Egehan, Kağan

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Gol: Eslem Öztürk (dk. 13) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Yusuf Cihat, Doğukan (Akhisar) Wellington (İstanbul)

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