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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi çarşının çehresi büyükşehirle değişecek

İHA

Tarihi çarşının çehresi büyükşehirle değişecek

Daha yaşanılabilir şehirler oluşturmak adına il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçe merkezinde bulunan Yunusemre Caddesi'nde cephe ve sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 8 milyon lira bedelle yapılacak olan projeyle Yunusemre Caddesi'ndeki tarihi çarşı yepyeni bir görünüm kazanarak, ilçeye büyük değer katacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula turizminin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kula'nın Yunusemre Caddesi'nde bulunan tarihi çarşıda cephe ve sokak sağlıklaştırma projesi hayata geçiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 8 milyon lira bedelle gerçekleştireceği proje ile Yunusemre Caddesinin çehresi değişecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Kula Belediye Başkanvekili Nedim Güner, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte ihalesi yapılan ve yer teslimi gerçekleştirilen cephe ve sokak sağlıklaştırma projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Çarşıda bulunan esnaflara projeyi anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, tarihi çarşıda gerçekleştirilecek olan projenin ilçeye büyük değer katacağını ifade etti.

"Esnafımız, halkımız bu projeyi bekliyordu"
Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kula Belediye Başkanvekili Nedim Güner, "Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir belediyesi ve valiliğe bu projenin geliştirilmesinden dolayı. Gerçekten çok güzel bir kulaya özgü, tarihi dokuyu koruyacak bir proje. İnşallah esnafımız, halkımız bunu bekliyordu. İnşallah yıl sonuna da biterse burası turizm kenti olmaya aday bir şehir. İnşallah biz bu konuda elimizden ne geliyorsa elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hasretle beklediğimiz bir projeydi"
Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ise, "Bu bizim yıllardır hasretle, özlemle beklediğimiz bir projeydi. Tabi tarihsel inşaatlar kolay olmuyor. Anıtlar kurulu dolayısıyla birkaç yıldır ertelenmişti. Gerçekten gelen misafirlerimize şehrimizin güzelliklerini tam yansıtamıyoruz. Vitrin önemli. Bu cadde bizim vitrinimiz. İnsanların ilk intiba edindikleri alan. Bu noktada çalışmanın başlamış olması bizleri sevindirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere Kula esnafı adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bir an önce projenin sonuçlandırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk de, "Büyükşehir Belediyemiz 7 yıldır Kula'da çok güzel yatırımlar yapı. Köylerin altyapı ve üst yapılarını tamamladı. Yunusemre türbesinde meydan düzenlemesi bitti. Prestij caddelerimiz yapıldı. Biz buraya ana cadde deriz. Bu ana caddenin bu şekilde düzenlenmesi hem Kula esnafı hem Kula turizmi hem de vatandaşlarımız için çok büyük bir yenilik. Buralar bittiğinde Kula'nın turizm potansiyelinin artacağını düşünüyorum. Bu desteklerinden dolayı Cengiz Ergün başkanımıza ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projenin maliyeti 8 milyon lira
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da projeyle ilgili teknik bilgiler aktardı. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Kula ilçemizin çarşısı, Yunusemre caddesindeyiz. Burada bulunan 96 adet dükkanda cephe ve sokak sağlıklaştırılması işinin ihalesini gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla buranın önce projesi hazırlandı. Burası tescilli olduğu için anıtlar kurulu tarafından proje onaylandı. Sonrasında ihale çalışmalarını yaptık. Bugün itibariyle de sözleşmemizi imzalayarak yer teslimini yaptık. Çalışmalarımıza başlayacağız. Öncelikle burada çatılarda onarımlar yapılacak. Sonra dükkan cephelerinde doğramalarımızın değişmesiyle birlikte cephelerde sıva ve boya imalatları aslına uygun şekilde yapılacak. En sonunda da caddede içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılarak doğal taş kaplamasıyla caddemizin kaplaması da yapılacak. Güzel bir çarşıya kula ilçemizi kavuşturmuş olacağız. Projemizin yaklaşık maliyeti de 8 milyon lira" ifadelerini kullandı.

"Kulalı esnafların beğenisini kazandı"
Hayata geçirilecek olan cephe ve sokak sağlıklaştırma projesi esnafların da beğenisini kazandı. Esnaf Hasan Hüseyin Şentürk, "Bu güzel proje için teşekkür ederiz. İnanıyorum ki çok güzel olacak. İnşallah güzel bir şey olur Kula'mız için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kula Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi. Haluk Erdil ise, "Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Bu Kula'mız için çok güzel bir şey. Burası zaten tarihi ile meşhur. Hepsini tek çatı altında toplamak çok güzel. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu. Kula esnaflarından Gürcan Koparan da, "Kula'nın tarihi caddesinde yapılacak olan restorasyon ve yenileme çalışmalarında kültürel mirasları öne çıkaracağını ve turistler açısından da daha katkılı bir şekilde olacağına inanıyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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