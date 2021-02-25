TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 Bucaspor 1928: 1

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Manisaspor, evinde ağırladığı Bucaspor 1928’e 10 mağlup oldu.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Eren Gökmen xx, Sinan Günaydın xx, Furkan Ulu xx
Manisaspor: Abdülkadir xx, Serhat xx, Burak xx, Ömer xx(Uğur dk. 65 xx), Polat xx, Bünyamin xx (Ertuğrul dk. 65 xx), Atakan xx (Hasan dk. 75 xx), Çağrı xx (Halil İbrahim dk. 74 xx), Bahtiyar xx, Kaan xx, Oğuzhan xx (Muhammed dk. 88 xx)
Bucaspor 1928: Kıvanç xx, Ufuk xx, Berke xx (Özcan dk. 90+2 xx), Osman xx, Oğuz xx (Hasan dk.84 xx), Cuma (Saruhan dk. 65 xx), Tunç xxx, Gökhan xx, Enes xx, Yalçın xx, Burak xx (Engin dk. 90+2 xx)
Gol: Dk. 55 Tunç (P) (Bucaspor 1928)
Sarı Kartlar: Ömer, Atakan (Manisaspor) Burak, Ufuk, Osman (Bucaspor 1928)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.