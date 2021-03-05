Kaymakam Duru sürü yönetimi kursunu ziyaret etti

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki heyet ile birlikte Kula Halk Eğitimi Merkezi tarafından Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapılan gerçekleştirilen sürü yönetim elemanı kursunu ziyaret etti. Kurs eğitmenleri ve kursiyerler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Duru, bilinçli sürü yönetiminin öneminden bahsetti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Tarım Müdürü Bilgin Sarısu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Şen ve Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi tarafından Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda sürü yönetim elemanı kursunu ziyaret etti. Burada kurs eğitmenleri İlçe tarım Veteriner Hekimleri Çağatay Akkoş, Galip Tümer, Mustafa Kazım Güleç ve Galip Karakoç'tan kurs ile ilgili bilgi alan Kaymakam Duru, kursiyerler ile de bir süre sohbet etti.

Bilinçli sürü yönetiminin hayvancılık açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, kursiyerlere başarılar diledi.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından organize edilen sürü yönetim elemanı kursunda, 68 kursiyer eğitim görüyor. Kurs sonunda yapılacak olan derecelendirmeler ile, başarılı olan kursiyerler sürü yönetimi elamanı başarı belgesi alacak.

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