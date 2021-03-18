Kırkağaç'ta 149 yıllık tarihi ev kütüphane oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2013 yılında dönemin Kaymakamı Ali Sırmalı'nın girişimleri ile restorasyon çalışmalarına başlanan fakat zaman zaman yaşanılan aksilikler nedeniyle restorasyonu yaklaşık 8 yıl sonra biten 149 yıllık tarihi Rum evi, Kırkağaç İlçe Kütüphanesi olarak hizmete açıldı.

1873 tarihinde yapılan eski Kavun Heykeli Yolu üzerindeki 56 Sokakta bulunan ve kendine has mimarisiyle dikkat çeken tarihi Rum evi, orijinal dokusuna uygun bir şekilde büyük bir titizlikle restore edildi.

Birbirinden güzel odaları olan tarihi Rum evi bundan böyle Kırkağaç İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Yeni yerine taşınan Kırkağaç İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret eden Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kütüphane Müdür Vekili Mehmet Doruklu’dan bilgi alarak kütüphanenin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

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