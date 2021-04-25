Somaspor şampiyonluğunu ilan etti TFF 3. Lig 3. Grup'ta Somaspor Erbaaspor'u 3-0 yenerek 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Somaspor evinde ağırladığı Erbaaspor'u 30 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Somaspor'un gollerini 22'de Uğur Can, 58'de Nurettin Çağlar ve 83'te Oğuzhan Yıldırım kaydetti.

Bu sonuçla puanını 69'a çıkararak bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyerek 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan Somasporlu futbolcu ve taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Korona virüs önlemlerine rağmen yüzlerce taraftar karşılaşmayı otopark çatısından ve apartman çatılarından izledi.

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