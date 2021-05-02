Pandemi sürecinde personele ‘Dikkatli olun’ uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, pandemi süreci kapsamında görev yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri ile bir araya geldi, çalışmalarında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, birim ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın şantiye alanı içindeki biriminde personelle bir araya geldi. Yıldırım’ın ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve şube müdürleri de hazır bulundu. Pandemi sürecindeki 17 günlük kısıtlamada çalışmalarına devam edecek olan personellere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, çalışmalarında çok dikkatli olmalarını istedi. Sahada çalışan personellerin sağlıklarına dikkat etmelerini, maske, mesafe ve hijyen kurullarına tam olarak uymalarını isteyen Yıldırım, personellere çalışmalarında başarılar diledi.



Ahmetli’deki çalışmaları yerinde inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ahmetli ilçesini de ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimlerini ve yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Ertuğrul Yıldırım’a ilçe ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşler Şube Müdürü Nilhan Kılınç eşlik etti. Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretinde ilk olarak Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, personellere çalışmalarında başarı dileklerini iletti, Pandemi sürecinde kendilerine dikkat etmelerini istedi. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Ahmetli Gasilhane Hizmet Binası’nda incelemelerde bulundu. Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç’dan gasilhanenin işleyişi konusunda bilgiler alan Yıldırım, Ahmetli’de incelemelerine devam etti.



Yeni yatırım yeri incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmetli’de yapılacak olan yatırım için yer incelemesinde bulundu. İnceleme sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe’den de yatırım hakkında bilgi alan Yıldırım, projenin en kısa zamanda başlayacağını kaydetti.

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