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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar

İHA

Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar

Manisa’da 3 yıl önce eğitim öğretime başlayan Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji akademik alandaki başarılarını sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyor.
MER Koleji teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak geleceğin liderlerini yetiştirme hedefiyle çıktığı yolda akademik başarıları kültürel, sosyal ve sportif çalışmalarla da pekiştiriyor. Okulda uygulanan birçok spor branşı, görsel sanatlar, müzik, İngilizce ve İspanyolca dersleri, robotik kodlama gibi çalışmalarla öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor.

Manisa’nın tek buz pisti
Manisa’daki tek buz pistinin bulunduğu MER Kolejinin Beden Eğitimi Öğretmeni Şule Dalyan, “MER Koleji olarak biz çocukların gerek bireysel gerek takım olarak yeteneklerini, potansiyellerini ortaya koymayı hedefliyoruz. Bizim derslerimiz genelde öğrenci bazlıdır. Yani çocukların yeteneklerine, ilgi alanlarına göre branşlarını, yeteneklerini saptayıp o çocukların keyif alabilecekleri ve keyif aldıktan sonra ömürleri boyunca yapabilecekleri spor alanındaki branşlarını bulmayı hedefliyoruz derslerimizde. Biz derslerimizde bunun dışında yenmeyenilme, kaybettiklerinde davranışlarının olumlu yönde olması hedeflerimiz arasında. Okulumuzda birçok spor alanında kulüpler var. Bu kulüpler sayesinde çocukların yeteneklerini bulmamız çok daha kolaylaşıyor. Buz pistinin dışında tenis, yüzme aklınıza gelecek birçok alanı kapsıyoruz. Çocuklarımız buz pistini haftanın belli günlerinde aktif bir şekilde kullanıyorlar. Çocuklar istedikleri zaman eğitmenler eşliğinde buz pistine girebiliyorlar. Buz pistini aktif bir şekilde kullanabildiğimiz için de çocuklar keyifli zaman geçiriyor.” dedi.

Görsel sanatlarla kendilerini geliştiriyorlar
Öğrencilerin ders haricinde de kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu kaydeden Görsel Sanatlar Öğretmeni Özge Sevimli Türk ise, “Çocukların kişisel gelişim alanında her şekilde gelişim gösterdikleri alanda ben de görsel sanatlarla ilgili eğitim veriyorum. Görsel sanatlar dersimiz çok keyifli geçiyor. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar her alanda geliştikleri gibi görsel alanlarda da gelişiyor. Çocukların gelişim aşamasına biz de katkı sağlıyoruz. Okulumuz çok her türlü olanağımız var. İki atölyemiz var ilkokul ve ortaokul için. Düşünsel zekaları geliştiği için çocukların her türlü alanda gelişiyorlar. Biz etkinlik öğretmenleri olduğumuz için çocukların ders haricinde gelişmeleri bizim için çok çok önemli.” diye konuştu.

Bütün eğitimin temeli anasınıfı
Her çocuğun mutlaka okul öncesi eğitim alması gerektiğini vurgulayan okulun Anasınıfı öğretmeni Sibel Özkan, “Okulumuzda okul öncesi olarak iki sınıf mevcut 4 ve 5 yaş grupları. Öğrencilerimize sanatsal faaliyetlere yer veriyoruz, matematik, deney, inovasyon gibi birçok düşünme becerilerini destekleyen etkinliklerimiz oluyor. Yaptığımız sanat etkinliklerinde öğrencilerimiz artık materyalleri değerlendirerek yeni ürünler ortaya çıkarmalarına fırsat veriyoruz. Bunları yaparken hem düşünme becerileri hem kas gelişimlerine destek veriyoruz. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. 06 yaş grubu doğumdan ilkokulu kapsayan bir süreçtir. Özellikle insan yaşamındaki en önemli yaş dönemi diyebilirim çünkü bu yaş grubunda aldığı eğitimi bütün geleceğine yansıtacak. Toplum bilinci olarak sevgi, saygı, sorumluluk, paylaşma gibi bütün değerleri kazandırıyoruz. En önemlisi sağlıklı birer kişilik temeli oluşturmalarına destek veriyoruz. Bu yüzden okul öncesi çok önemli ve her çocuğun mutlaka okul öncesi eğitime gitmesi gerekiyor.” dedi.

İngilizceyle birlikte İspanyolca da veriliyor
MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca ise okul olarak hedefleri hakkında şunları söyledi: “Modern Eğitimin Rotası MER Koleji olarak Manisa merkezde 3 yıl önce vatanını, milletini, bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla başta kurucumuz Sayın Dr. Emre Mermer önderliğinde tüm eğitim personelimizle sadece akademik çalışmalarla değil, geleceğimiz olan gençlerimize, öğrencilerimize sanat, spor, kültürel etkinliklerle takviye yaparak onların mevcut durumlarını daha da ileriye götürmek yönünde çalışmalarımız bulunmakta. Bugün eğitim personelimizin yapmış olduğu çalışmalarla yüzme, buz pateni pisti, görsel sanatlar, müzik ve en önemlisi ‘Bir lisan bir insan’ diyerek İngilizce’nin yanında ikinci bir yabancı dil olan İspanyolca eğitiminde de biz gelecek çalışmalarımızda daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum.”

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