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Bakan Koca'nın paylaştığı sağlıkçı çift: Gelin aşınızı olun

DHA

Bakan Koca'nın paylaştığı sağlıkçı çift: Gelin aşınızı olun


Ersan ERDOĞAN/ Vehbi SARIHAN, MANİSA, (DHA)SARIGÖL Devlet Hastanesi aşı polikliniğinde görevli hemşire Yağmur Küçücük'ün, nöbeti sırasında kendisini yalnız bırakmayarak 9 saat aşılamaya yardım eden eşi Dr. Taner Küçücük'le ilgili yaptığı paylaşım üzerine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çifte sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Yaklaşık 7 ay önce babasını virüs nedeniyle kaybettiğini hatırlatan hemşire Yağmur Küçücük, "Keşke babam da aşıya yetişebilseydi" diyerek aşının önemine dikkat çekti, herkesin aşı olmasını istedi.
Manisa'nın Sarıgöl Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Yağmur Küçücük aşı polikliniğindeki nöbeti sırasında, izin gününde kendine yardıma gelen eşi Dr. Taner Küçücük için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yağmur Küçücük'ün "Bu beyefendi benim eşim aynı zamanda hastanemizde çalışan bir hekim. Dün mesaide olmamasına rağmen 9 saat boyunca benimle aşılamada çalıştı, yardım etti. İyi ki varsın koca yürekli. He bu arada aşınızı da olun" paylaşımı sosyal medyada beğeni toplarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımı kendi hesabından da duyurdu.
Bakan Koca, paylaşımında "Yağmur hemşire Covid-19 servisinde görevli. Hastalarıyla ilgilenirken kendi babasının yanında olamamış. Eşi hekim. Dün görevli olmadığı halde 9 saat aşılamada Yağmur hanıma yardım etmiş. Bu fedakârlıkların ardında acı tecrübeler var. Yağmur hanım, aşınızı olun derken çok haklı" ifadelerine yer vererek, sağlıkçılara fedakarca çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür etti.
'EŞİME MİNNETTARIM'
Sarıgöl'deki hastanede virüse karşı aşılama çalışmalarını sürdüren hemşire Yağmur Küçücük, Sağlık Bakanının paylaşımının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yağmur Küçücük, "O gün yoğun bir günümüzdü. Pandemi başladığından beri zaten her günümüz çok yoğun geçiyor ve aşırı yoruluyoruz. O gün de sağolsun eşim görevli değildi, beni işe bırakmıştı. Yoğunluğu da görünce 'ben size yardım etmek istiyorum' dedi. Bu iş dayanışma işi diyerek yola çıktık. Kendisi de burada hastaların barkodlarını okutma ve bilgilerini defterlere işlememizde yardımcı oldu. Kendisine bu konuda minnettarım. Sonuçta çalışmak zorunda değildi, kıyamadı yorgunluğumuzu gördü ve yardımcı oldu" diye konuştu.
'KEŞKE BABAM DA AŞI OLABİLSEYDİ'
Koronavirüs pandemisinde verdikleri mücadele sıraasında virüse yakalanan babasını kaybeden Hemşire Küçücük, "Burası çok karışık duygular içeriyor benim için. Pandemi süreci herkesi yıprattı ancak ben biraz daha fazla yıprandım. Çünkü ben 26 Kasım günü Covid sebebiyle babamı kaybettim. O dönem Bursa'da çalışıyordum. Covid olduğunda ben ona yetişemedim, yanında olamamıştım. Böyle olunca psikolojik olarak çöküntüye girdim, yetemedim. Bir sağlık çalışanı olarak bu durum benim için daha da zor. Herkese koşup yardım ediyoruz. (Zaten paranı alıyorsun. Bu işi bunun için yapmıyor musun) diyen bir kesim var. O kesime şöyle seslenmek istiyorum. Evet, para alıyorum ama normal bir devlet memuru maaşı alıyorum. Sonuna kadar bu paranın karşılığını veriyorum. Bu meslek 'Ben paramı alıyorum, yapıyorum' mesleği asla değil. Bu durumda ben de babamın yanında olamadım ve üzüldüm. Sonuçta o beni bugünler için yetişirdi. Beni çok severdi. Bakan bey de babamla ilgili olan sosyal medya paylaşımımı görmüş sanırım. Onu görmesi beni hem üzdü hem sevindirdi. Sesimizi duymuş oldu. Keşke babam da aşıya yetişebilseydi. O aşılanmayı gerçekten çok istiyordu ama olmadı, yetişemedi" diye konuştu.
'AŞIYLA BİRLİKTE HASTANEYE YATIŞ  ORANLARI, ÖLÜMLER AZALIYOR'
Yaşanan pandeminin herkesi etkilediğini kaydeden Yağmur hemşire  vatandaşlara aşı çağrısında bulunarak şöyle devam etti:
"Bu pandemi herkesi etkiledi, toplumun en üstünden en altına kadar. Böyle olunca da bir an önce normalleşmemiz gerekiyor. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Ben de Covid geçirdim. Çok felaket bir hastalık. Bir an ölüyorum sandım. Şu an aşılıyım. Aşılarla birlikte hastaneye yatış oranları azaldı, ölümler azalıyor. Yani sevdiklerinizle yarınlarınızı görmenizi sağlıyor. Onun için aşılanın diyorum. İnsanlar çoğu zaman hekime bile danışmadan ilaçlar kullanıyorlar, onları düşünmüyorlar ama aşının yan etkilerini düşünüyorlar. İnanın hastalık daha tehlikeli. Hastaların çok acı çektiklerini, yalvardıklarını gördük. Gelin aşınızı olun, devletimiz bizlere sizlere bu imkanı vermiş. Bu imkan varken hep birlikte el ele bu mücadeleyi kazanalım. Biz sonuna kadar ülkemiz için her şeyi yapmaya hazırız. Sonuçta bu ülkenin evlatlarıyız ve bu ülke için varız. Hepimiz biriz ve hep birlikte sonuna kadar yürüyeceğiz" diye konuştu.
'KALABALIĞI GÖRÜNCE YARDIM ETTİM'
İzin gününde eşi Yağmur hemşireye yardıma gelen acil servis doktorlarından Dr. Taner Küçücük ise "Ben eşimi nöbete bırakmaya gelmiştim. Kalabalığı görünce yardım etmek niyetiyle yanlarına geldim ve eşlik etmek istedim. Hem onlara moral motivasyon olsun hem de en azından küçük de olsa yardımım olsun istedim. Eşim buraya 4 ay önce geldi. Onun da alışma evresi. Ben de evde yalnız ne yapacağım düşüncesiyle 'hanımcılık kazansın' diyerek geldim ve eşime yardımcı oldum. Genelde de zaten mesai saatlerim dışında da hastaneye hep uğrarım. O gün de vaktimi burada değerlendirdim." dedi.
Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Karaduman da, "Arkadaşlarımızın hepsi özveriyle çalışıyorlar. Yağmur hanım ve doktor Taner beyin sosyal medya paylaşımlarına Bakan beyin dönüş yapması sonrası çok olumlu dönüşler aldık. Belki sadece biz gündeme geldik ama tüm sağlık çalışanlarımız çok özverili olarak, gecesini gündüzü mesai kavramı gözetmeksizin katarak çalışıyorlar. Bu özverilerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Sarıgöl Ersan ERDOĞAN/ Vehbi SARIHAN
2021-06-29 16:22:36

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