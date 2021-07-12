Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın Yangında 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alan zarar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi’nde ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın çıktı. 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Kula’ya bağlı Ayazören Mahallesi Mandal mevkiinde saat 19.30 sıralarında 6 farklı noktada yangın çıktı. Yangınları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bir yandan da yangına müdahale etmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, kısa sürede bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kula, Salihli, Demirci ve Alaşehir Orman İşletme Şefliklerine bağlı toplam 17 arazöz ve yaklaşık 40 personel, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye ve mahalle sakinlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaklaşık 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.