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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de üzüm işçi ücretleri belirlendi

İHA

Salihli’de üzüm işçi ücretleri belirlendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2021 üzüm sezonu işçi yevmiye ücretlerini açıklayan Ziraat Odası Başkanlığı, üzüm kesme işçisi için 90 TL, sergi işçisi için 100 TL, üzüm çekme ve sepetçi için 110 TL, üzüm bandırma ücretinin ise 120 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, bölgenin en önemli ihracat ürünü olan üzüm işçi fiyatlarının belirlendiğini söyledi. Yalvaç, üzüm kesme 90 TL, sergi 100 TL, üzüm çekme ve sepetçi 110 TL, üzüm bandırma ücretinin ise 120 TL olarak belirlendiğini vurgu yaptı. Yalvaç, dayı başı ücretinin ise 8 TL olarak belirlendiğini ve açıklanan fiyatlara dahil olduğunu söyledi.
Ziraat Odası Başkanlığı olarak bölgenin kırmızı altını domates topla ücretlerinin de belirlendiğini dile getiren Yalvaç, domatesin kilo ile toplamada tonda 85 TL makine ile toplamada tonda 75 TL olduğunu vurgu yaptı.
Mısır biçme ücretlerinin de belirlendiğini belirten Yalvaç, mısır biçme ücretinin dekarda 45 TL, silajlık mısır biçme ücretinin ise dekarda 110 TL olduğunu sözlerine ekledi.
Yalvaç, tüm üreticilere bol, bereketli bir hasat dönemi dilerken, işçilere de kolaylıklar diledi.

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