Manisa-Saruhanlı yolunda 30 kilometrelik dere temizliği başladı

Manisa’yı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, ManisaSaruhanlı karayolunun her iki yönündeki derelerde temizlik çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre oluşumuna katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ManisaSaruhanlı karayolunun her iki yönündeki derelerde temizlik çalışmasına başlandı. Yapılan çalışma ile ulaşım açısından önemli bir konumda olan karayolunun etrafındaki derelerde görüntü kirliliğine karşı önlem alınırken, olası yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların da önüne geçilecek. Zararlı maddelerin kötü koku oluşturmasına da engel olacak çalışma bölgedeki vatandaşların da takdirini topladı.



Dere temizliği 30 kilometrelik bir alanda yapılıyor

Çalışmaların düzenli olarak yapıldığını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “ManisaSaruhanlı karayolunun her iki yönündeki derelerde daha önceden de düzenli olarak temizlik çalışması yaptık. İdare olarak bu çalışmalarımızı takip ederek, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem alıyoruz. Dere yataklarında biriken zararlı maddeleri hem görüntü kirliliği hem de kötü koku oluşturmaması amacıyla uzaklaştırıyoruz. Ayrıca, aşırı yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün daha sağlıklı bir çevre hedefi doğrultusunda il genelindeki dere temizlik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.