Manisa FK'lı Sertaç Çam: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK'lı Sertaç Çam: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

DHA

Manisa FK'lı Sertaç Çam: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz


MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Sertaç Çam, Afyonkarahisar kampında değerlendirmelerde bulundu. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Sertaç, "Sezona iyi başlayıp hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.
İlk olarak geçtiğimiz sezon elde edilen namağlup şampiyonluğa değinen Sertaç, "2019-2020 sezonunun devre arasında Manisa Futbol Kulübü'ne şampiyon olmak için gelmiştim. Sonrasında pandemi, ertelenen lig ve Play-Off'lar sonrası sezon istediğimiz gibi geçmedi. Ardından hemen hemen aynı kadro ve 4-5 takviyeyle geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olduk. Bunun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar'da iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor. Güzel bir ortamımız var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Geçen seneden beri bir sistem içerisinde oynuyoruz. Geçen sezon bunun meyvelerini aldık. İnşallah bu sezon da TFF 1'inci Lig'de güzel işlere imza atmak istiyoruz. Sezona iyi başlayıp Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
Geçtiğimiz sezon 13 gol ve 23 asistle 36 gole katkı sağlayan Sertaç, "Bireysel performans olarak bugüne kadar yaptıklarımı konuşmadım, konuşmayı da sevmiyorum. Futbol bir takım oyunu. 11 kişi sahaya çıkıyor ve 11 kişi ve oyuna sonradan giren arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Skor ve asist olarak ben öne çıkmış olabilirim ama bu başarıda herkesin emeği var. Bu anlamda takımdan ayrılan, şu an aramızda olan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin o güzel şampiyonlukta emeği vardı. Benim başarımda da herkesin hakkı var. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA
2021-08-03 12:21:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor oyuncuları laktak testinden geçti
YEREL HABERLER Turgutluspor oyuncuları laktak testinden geçti
Ağustos ayı gelirinin yarısını TEMA Vakfı'na bağışlayacak
YEREL HABERLER Ağustos ayı gelirinin yarısını TEMA Vakfı'na ...
Beton yol Gördes’le Salihli’yi birbirine bağlıyor
YEREL HABERLER Beton yol Gördes’le Salihli’yi birbirine bağlıyor
Depremde yıkılan caminin yerine inşa edilen cami tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER Depremde yıkılan caminin yerine inşa edilen cami ...
Alaşehirliler ormanlarda yangın nöbetine başladı Başkan Öküzcüoğlu'nun çağrısı üzerine Alaşehir Belediyesi, mahalle sakinleri ve çiftçi malları koruma ekipleri sivil araçlar ve belediye araçlarıyla tüm gece yangın nöbeti tuttu Alaşehir'de tankerlerden, paletli kepçelere, greyderlerden su tankerlerine kadar çok sayıda sivil araç da nöbette hazır bulundu
YEREL HABERLER Alaşehirliler ormanlarda yangın nöbetine ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Denizli’deki orman yangınına müdahalede bulundu
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Denizli’deki ...
Salihli'de orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Salihli'de orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü
Manisa’da korkutan orman yangını Havadan görüntülenen yangında 10 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Manisa’da korkutan orman yangını Havadan görüntülenen ...
Havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç, 9 günlük ...
Meclis toplantısında orman şehitleri için saygı duruşu
YEREL HABERLER Meclis toplantısında orman şehitleri için saygı ...
Sertaç Çam: “Süper Lig’e çıkmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Sertaç Çam: “Süper Lig’e çıkmak istiyoruz”
Manisa’dan yangın bölgesine takviye ekipler yola çıktı
YEREL HABERLER Manisa’dan yangın bölgesine takviye ekipler yola ...
Vatandaş istedi mahallede Kur'an Kursu açıldı
YEREL HABERLER Vatandaş istedi mahallede Kur'an Kursu açıldı
Ormanın bitişiğinde bulunan tarım arazisindeki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Ormanın bitişiğinde bulunan tarım arazisindeki yangın ...
Büyükşehirden Kulalı üreticilere destek
YEREL HABERLER Büyükşehirden Kulalı üreticilere destek
Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç, yaşam ...
Milli Park Usta öğreticilere tanıtıldı Manisa’nın tanıtımına yönelik yapılacak ürünlere Spil Dağı Milli Parkı materyallerinin kullanılması amacıyla Milli Park Müdürlüğü tarafından tarihi Kurşunluhan’daki usta öğreticilere tanıtım yapıldı
YEREL HABERLER Milli Park Usta öğreticilere tanıtıldı Manisa’nın ...
Dever Orgill: “Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız”
YEREL HABERLER Dever Orgill: “Karakterli oyunculardan kurulu bir ...
Yunusemreli öğrenciler gitar çalmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Yunusemreli öğrenciler gitar çalmayı öğreniyor
Turgutlu Belediyespor altyapıdan son transferini yaptı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor altyapıdan son transferini ...
Manisa FK'lı Dever Orgill: Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız
YEREL HABERLER Manisa FK'lı Dever Orgill: Karakterli oyunculardan ...
Somaspor'dan iki takviye 
YEREL HABERLER Somaspor'dan iki takviye 
HAK-İŞ büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER HAK-İŞ büyümeye devam ediyor
Akhisar’da grup yolunda çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Akhisar’da grup yolunda çalışmalar hız kazandı