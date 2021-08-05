Dere yatağına ekilen 210 kök kenevir imha edildi

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Manisa'nın Gördes ilçesinde dere yatağına ekili vaziyette bulunan 210 kök kenevir bitkisi jandarma tarafından sökülerek imha edildi. Kenevir bitkisini kim veya kimlerin ektiğine dair bir iz bulunmazken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu saat 11.00 sıralarında Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Kuyucak mevkiinde dere yatağı içerisinde boyları 20 santimetre ile 100 santimetre arasında değişen 210 kök yasadışı kenevir bitkisi tespit edildi. Olay yerinde herhangi bir iz ve delile rastlanılmazken, 3 adet farklı boyutlarda kenevir bitkisi numune olarak muhafaza altına alındıktan sonra geriye kalan 207 kök kenevir bitkisi olay yerinde yakılarak imha edildi. Yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli şahıs veya şahısların tespitine yönelik çalışmalara devam edildiği açıklandı.

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