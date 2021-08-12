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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir iş dünyasından Türkiye şampiyonlarına övgü

İHA

Alaşehir iş dünyasından Türkiye şampiyonlarına övgü

Manisa’da yapılan 'FF Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonası 1. Etap' yarışmasında 18 madalyanın 10'unu kazanarak büyük bir başarıya imza atan Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan'ı ziyaret etti. Seyhan, gençlere ve eğitime verdikleri desteklerin başarılarla taçlandırılmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Manisa’da düzenlenen 'FF Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonası 1. Etap' yarışmasında Alaşehir TSO'nun forma sponsorluğunda katılan Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Takımı öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri Alaşehir TSO Başkanı Mustafa Seyhan’ı makamında ziyaret etti.
Yarışmada farklı kategorilerde verilen 18 madalyanın 10'unu kazanarak yarışmaya damga vuran öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyhan, "Geleceğimiz olan gençlerimize ve eğitim camiamıza verdiğimiz desteklerin böyle güzel geri dönüşlerle taçlandırılması bizleri çok mutlu etti ve verdiğimiz kararların ne kadar doğru olduğunu bir kere daha kanıtlamış oldu. Gençlerimize fırsat verildiği takdirde başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağını gösterdiler" diyerek, okul öğretmenlerini ve idarecilerini, öğrencilere verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür edip her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

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