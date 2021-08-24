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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz Anadolu Lisesi başarılarıyla göz dolduruyor

İHA

Gediz Anadolu Lisesi başarılarıyla göz dolduruyor

Manisa'da 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip eski Manisa Öğretmen Lisesi olan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi LGS sonuçlarına göre en çok tercih edilen lise olurken YKS sonuçlarına göre de ilk 500 içinde 3 öğrencisi yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer edinebilecek bir başarıya sahip olan Manisa’nın çalışkan ve yetenekli öğrencileri bünyesinde bulunduran ve 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi, başarılarını artırarak devam ettiriyor. 2021 yılında Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre en çok tercih edilen okullardan biri olan Gediz Anadolu Lisesi, aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 3 öğrencisi Türkiye genelinde ilk 500’de yer alarak büyük başarı elde etti. İlk binde Ahmet Said Güzel 2021 Sayısal Türkiye 306’ncısı, Mustafa Yılmaz Eşit Ağırlıkta Türkiye 658’incisi ve Sözel’de 283’üncüsü, Sudenaz Peynirci Sözel’de Türkiye 456’ncısı, Esra Feyzioğlu ise sözelde Türkiye 565’incisi oldu. İlk 500’de 3 öğrenci, ilk binde 4 öğrenci, ilk 2000’de 5 öğrenci, ilk 5 binde 7 öğrenci, ilk 10 bin25 binde 20 öğrenci yer aldı. Gediz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Bülent Tonoz, İzmir’in Atatürk Lisesi, İstanbul’un Galatasaray Lisesi nasılsa Manisa’nın Gediz Anadolu Lisesinin de aynı oranda başarılı olduğunu belirtti.

"Zorlu bir süreci başarıyla atlattık"
Pandemi süreci boyunca öğrencilere sıkı bir eğitim ile sınava hazırladıklarını söyleyen Tonoz, “Bundan önceki yıllarda da aynı başarıyı yakalamış ve paylaşmıştık. Bu sene zorlu bir süreç oldu. Pandemi okulların açılmasına imkân tanımadı. Bizleri üzdü, yıprattı. Öğrencilerimizi yanımızda görmek istesek de bunu sağlık açısından başaramadık. Ancak yaptığımız online çalışmalarda veya kısmi çalışmalarda da öğrencilerimizi hiç yalnız bırakmadık. Aynı zamanda burada eğitim yapıldığı gün evde kalan gruba da buradan sanki sınıftaymış gibi ders yaptırdık. Sınıflarımızda akıllı tahtalarımıza kameralar aldık. Öğretmenlerimiz aynı televizyon stüdyosunda gibi dersini anlatıyor evdeki çocuk da dinleyip öğreniyor. Biz böyle bir hizmet sunduk. Öğrencilerimiz ile denemeler yaptık. Çok şükür öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bu sene de başarı kazandı. İlk bine 4 öğrencimiz girdi. İlk 2 binde 5 öğrenci ilk 5 binde 10 öğrenci ve 20 binde 10 öğrencimiz oldu. Şunu da belirtilelim ilk 20 bine kadar olan kısım tıp fakültelerine girebilecek. Bu şu anlama geliyor. Bir okulda 90 mezun veriyorsunuz bunun yüzde 40’ı en iyi dereceler elde ediyor. Bu okulun adına büyük bir gurur. Bence fen liselerinin üstünde bir Anadolu Lisesi. İzmir’in Atatürk Lisesi, İstanbul’un Galatasaray lisesi Manisa’nın da Gediz Anadolu Lisesi diyebiliriz” dedi.
LGS programı kapsamında 90 öğrenci kontenjanın okula verildiğini belirten Tonoz, “Başarılı bir okuluz. Bu sene 90 tane kontenjanımız var. LGS puanına göre öğrenci alan bir proje okuluyuz. Yüzdelik dilim olarak baktığımızda Türkiye geneli 0,80 ile 5,17 aralığını aldık. Yani bu öğrenciler yüzde 95 dilimin üzerinde. Bunları bünyemizde görmek gurur veriyor” ifadelerini kullandı.

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