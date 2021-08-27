Manisa FK'ya Malili golcü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Manisa Futbol Kulübü, Malili santrfor Demba Diallo ile anlaşmaya vardı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Demba Diallo" mesajı yayınlandı.

Mali Milli Takımı'nda forma giyen 20 yaşındaki forvetin Manisa ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Mali kulübü Stade Malien'de görev yapan Diallo'nun gelecek vaadeden bir isim olduğu öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-08-27 17:35:04



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