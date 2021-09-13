Zeka ve Akıl Oyunları Kursu başlıyor

Turgutlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle “Zeka ve Akıl Oyunları” kursuna kayıtlar başladı.

Turgutlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kurslara bir yenisi daha eklendi. Altı yaş ve üzeri yaş gruplarına yönelik açılan “Zeka ve Akıl Oyunları” kursuyla çocukların eğlenceli oyunlarla kişisel ve düşünsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. “Zeka ve Akıl Oyunları” kursu, Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) hafta içi her gün, sabah ve öğleden sonra iki farklı grupta gerçekleşecek.

“Zeka ve Akıl Oyunları” kursuna kayıtlar ise başladı. Kursa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 7. kat veya AKM’den başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Çocuklarımızın hem aynı yaş gruplarıyla bir araya gelerek kaliteli zaman geçirmeleri hem de eğlenerek düşünsel becerilerini geliştirebilmeleri için Zeka ve Akıl Oyunları kursumuzu Halk Eğitim Merkezimizle birlikte başlatıyoruz. Çocuklarımız ve ailelerimiz için oldukça faydalı olacağına inandığımız Zeka ve Akıl Oyunları kursumuza kayıt yaptırmalarını bekliyoruz” dedi.

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