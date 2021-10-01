TEKNOFEST 2021 şampiyonu 'KAYGUSUZ' takımından Rektör Ataç’a ziyaret

TEKNOFEST 2021 kapsamında katıldığı TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışmasında sabit kanatlı İHA kategorisinde TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.) özel ödülü ve Türkiye birinciliği performans ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elinden alan MCBÜ KAYGUSUZ takımı öğrencileri, danışman hocaları Dr. Öğretim Üyesi Özgür Solmaz ile birlikte MCBÜ Rektörü Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan KAYGUSUZ takımının danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Solmaz, “Öncelikle bu başarıyı elde etmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç yarışma öncesinde bizlerle bir araya gelerek çalışmalarımıza destek verdiğini ve her zaman yanımızda olduğunu ifade etmişti. Yarışmaya hazırlanırken de ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında tüm imkânları seferber etti. Rektörümüze desteklerinden ötürü teşekkür ederiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, ziyarette yaptığı konuşmasında, “Sizler bilim üretmeye, ülkemizin yarınları için çalışmaya devam ettikçe, biz her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullanarak, öğrencileri tebrik etti ve elde edilen başarıdan gurur duyduklarını söyledi.

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