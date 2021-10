Manisa'da uyuşturucu kullanan şahıslara operasyon

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından bir iş yerinde uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlerken, devriye ekipleri ise şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinden çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından İ.B., M.E. ve E.D. isimli şahısların bir işyerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilmesi üzerine baskın düzenlendi. Suçüstü yakalanan 3 kişiye "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinde yapılan aramada 7 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 1.8 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli ifade sonrası serbest bırakılırken, şahıslarla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, devriye ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta M.E. isimli şahsın üzerinden 2 parça halinde 2.4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.E. ile ilgili işlemlere devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.