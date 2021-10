Manisa Büyükşehir, 'Bütçe Performansı'nda 30 büyükşehir arasında zirveyi bırakmıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi’ kapsamında 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçe performans birincisi oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha önce de 2015 yılında birinci, 2016 ve 2017 yıllarında ikinci, 2018 yılında üçüncü ve 2019 yılında beşinci olmuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışıyla hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da bütçe performansıyla 30 büyükşehir arasında zirveyi bırakmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi’ kapsamında 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçe performans birincisi oldu. Gelir bütçesi gerçekleşmesi, personel giderleri, gider bütçesi gerçekleşmesi, taşınır ve taşınmaz satış toplam geliri, tahsilatın harcamaya oranı, sermaye ve sermaye transferi toplamı giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile faiz giderlerinin tahsilata oranı olmak üzere 8 başlıkta gazete anket uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir belediyesi arasından 280 puanla 1’inci sırada yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2'nci ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 3'üncü olarak takip etti.



“Manisalıların emanetine sahip çıkıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışıyla uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından ulusal çaptaki finansal analizlere ve tarafsız kamuoyu araştırmalarına kadar Manisa’nın adını daima zirvede tutan Manisa Büyükşehir Belediyesi, söz konusu araştırma ile birlikte başarısını bir kez daha tescilledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinin daha önce de 2015 yılı birincisi, 2016 yılı ikincisi, 2017 yılı ikincisi, 2018 yılı üçüncüsü, 2019 yılı beşincisi olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, üretken belediyecilik anlayışıyla Manisa’ya önemli hizmet ve yatırımlar kazandırırken, mali disiplin anlayışıyla da kamu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak Manisalıların emanetine sahip çıktıklarını söyledi.



“Bu bir ekip işi, başarı ise Manisa’nın başarısı”

Manisa’nın Büyükşehir Belediyesi olduğu 2014 yılından bu yana kadar her alanda tüm belediyelere örnek olacak projeleri ve çalışmaları hayata geçirdiklerini, şehrin kanayan yarası haline gelmiş sorunları bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Ergün, “Belediyeciliğin iyi bir ekiple proje yaparak, bütçeyi doğru kullanarak ve vatandaşların gerçek ihtiyacı olan hizmetleri hayata geçirerek etkin bir şekilde yapılacağına inanıyorum. Bu anlayışla 2009 yılından bu yana bu güzel şehre hizmet ediyoruz. Halkımız da yaptığımız işlerin doğruluğunu görüyor ve bizlere teveccüh gösteriyor. Bu bağlamda bütçede gerçekleştirdiğimiz bu başarı için öncelikle genel sekreterlik makamından daire başkanlarına şube müdürlerine, memurlara ve işçi kardeşlerimize kadar herkese Manisalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, bu başarı ise Manisa’nın başarısı. O açıdan hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Bütçedeki istikrara Fitch Ratings’den her yıl “AA” notu

Manisa Büyükşehir Belediyesinin mali disiplinin ne kadar güçlü olduğu Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yayımlanmış olan bültende; 2009 yılında göreve gelen Başkan Cengiz Ergün’ün ekonomi yönetiminde yapmış olduğu hamlelerin ve sağladığı bütçe disiplininin Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesine olumlu yansıdığını ve Büyükşehir Belediyesi’nin Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu, yatırım yapılabilir seviyesinin yüksek not basamağı olan “AA” olarak 2017 yılında teyit etmişti. 2017 yılından günümüze kadar her yıl yapılan Fitch Ratings değerlendirmesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu 'AA' kategorisinde yer alarak, temerrüt riskinin düşük olduğu ve finansal yükümlülükleri yerine getirmede yüksek kapasiteyi temsil ettiği belirtildi.

