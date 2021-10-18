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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li kadınlar birlik ve beraberlik toplantısında buluştu

İHA

MHP’li kadınlar birlik ve beraberlik toplantısında buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli Kadın Kolları tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik toplantısına katıldı.
MHP Salihli Kadın Kolları, birlik ve beraberlik toplantısı düzenledi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın da katıldığı toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları verilerek teşkilat çalışmaları hakkında istişareler yapıldı. MHP’nin tüm teşkilatları ile birlikte 2014 yılında Salihli’de yola çıktıklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “2014 yılından bugüne Milliyetçi Hareketin bayrağını Salihli’de dalgalandırıyoruz. Bunu hep birlikte başardık. Bizim başarımızda kadınlarımızın gücü çok önemlidir” dedi.
7,5 yılda Salihli’ye büyük yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kayda, “Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman neleri başardığımızı herkes gördü. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde ‘Üretken Belediyecilik’ ilkemize bağlı kalarak güzel şehrimize hayal dahi edilemeyen büyük projeler kazandırdık. Bu anlamda, Teşkilatımıza, Ülkü Ocaklarımıza ve partimizin kadın kollarında görev yapan tüm kadınlarımıza hizmetlerinden dolayı saygılarımı sunar, teşekkür ederim. Teşkilatımızla beraber Salihli’mizi daha da ileriye taşıyacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde Salihli’de güçlü bir teşkilata sahip olduklarını vurgulayan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 52 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan MHP’nin tüm teşkilatlarıyla birlikte vatanın bölünmez bütünlüğü için Cumhur İttifakı çatısı altında mücadele ettiğini söyledi. MHP Kadın Kolları Teşkilatlarının da sahada yaptıkları çalışmalarla tüm zorlukların üstesinden geldiklerini dile getiren Akçay, “Birlik ve beraberlik toplantısını düzenleyen Salihli Kadın Kolları Yönetimimize teşekkür eder, partimizin kadın kolları teşkilatlarında görev alan değerli kadınlarımıza şükranlarımı sunarım” dedi.
Toplantıya, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, MHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Tülay Köse, Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Musa Şentürk, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, MHP’li belediye kadın meclis üyeleri ile MHP Salihli Kadın Kolları Yönetimi katıldı.

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