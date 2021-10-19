Esrar ve kenevirle yakalandı, tutuklandı

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, 521,5 gram esrar ve 34 kök Hint keneviri ile yakalanan şüpheli M.S. (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik mücadelesini sürdüren Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli M.S.'yi takibe aldı. M.S.´nin evinde, aracında ve tarlasında 521,5 gram esrar ile 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-10-19 08:27:05



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