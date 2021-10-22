Saman yüklü kamyona otomobil çarptı: 4 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde saman yüklü bir kamyona çarpan otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesinde saat: 13.00 sıralarında, AlaşehirBuldan istikametinde seyir halinde olan D.K.(44) idaresindeki 45 ABM 023 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan E.E.(77) idaresindeki 20 DL 900 plakalı kamyona çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç. (50), A.Ç. (52) ve H.E. (76) isimli şahıslar ile A.Ç. (12) isimli çocuk yaralandı. Yaralılar Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı ve jandarma tarafından tahkikata başlandığı öğrenildi.

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