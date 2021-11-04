Salihli’de 650 öğrenciye eşofman yardımı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ticaret Borsası, Salihli ve Kula ilçelerindeki ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 650 öğrenciye eşofman takımı yardımında bulundu.

Salihli Ticaret Borsası olarak geçtiğimiz yıl Kula ve Salihli ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttıklarını belirten Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, bu yıl ise 650 öğrenciye eşofman takımı dağıttıklarını söyledi.

Güçlü yarınlar için öğrencilere yardımlarının devam edeceğini belirten Aksoy “Salihli Ticaret Borsası olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda birçok okulda yüzlerce öğrenciye kıyafet başta olmak üzere kırtasiye yardımında bulunmuştuk. Son olarak Salihli ve Kula’daki 650 öğrenciye eşofman yardımında bulunma kararı aldık. Eşofmanları öğrencilerimiz güle güle kullansınlar." dedi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’da eğitime yapmış oldukları katkılarından dolayı Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti. Ticaret Borsası hizmet binasında düzenlenen 2021 2022 eğitim yardımı lansman toplantısına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile borsa yönetimi katıldı.

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