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Akhisarspor patlama yaptı

DHA

Akhisarspor patlama yaptı


AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına kadar gerileyen Akhisarspor, Kırşehir Belediyespor galibiyetinin ardından evinde grubun iddialı ekiplerinden Nazilli Belediyespor'u da farklı geçip kendine geldi. Rakibini takımın skorer yıldızları Bertuğ (2) ve Yusuf Cihat'ın yanı sıra Bora'nın golleriyle 4-0 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, 13 puana ulaşarak rahat bir nefes aldı. Bu sezon evinde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldıktan sonra 5'inci iç saha maçında ilk galibiyetini elde eden Akigo, taraftarıyla da barıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-11-07 13:24:12

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