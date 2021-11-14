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Manisa FK özel maçta moral buldu

DHA

Manisa FK özel maçta moral buldu


MANİSA, (DHA) - MİLLİ maçlar nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanan 1'inci Lig ekibi Manisa Büyükşehir Belediyesi az da olsa moral buldu. Ligde düşme hattında yer alan ve son 9 maçını kazanamayan siyah-beyazlıların Göztepe karşısında sergilediği futbol teknik ekibe umut verdi. Teknik direktör Turgay Altay, özel maçlarda alınan sonuçlardan çok sahadaki duruşun önemli olduğunu belirtti. 
Göztepe maçında geriye düştüklerini ardından galip geldiklerini belirten Altay, "Milli arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Bulunduğumuz konumu hak etkiyoruz. Bir an önce toparlanıp düşme hattından kurtulacağız. Bunun için çalışıyoruz, disiplinli hareket ediyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki haftalarda çok daha iyi yerlerde olacağız" dedi.
Manisa Futbol Kulübü aranın ardından evinde Altınordu ile karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2021-11-14 11:32:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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