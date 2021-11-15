Turgutluspor'da moraller bozuldu



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 13'üncü hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olup yenilmezlik serisini bitiren Turgutluspor'da moralle bozuldu. Teknik direktör Atilla Gerin Afyonspor karşılaşmasından gereken dersleri çıkaracaklarını söyledi. Gerin, "Maçta ciddi eksiklerimiz vardı, Ozan İsmail ve Alper sakat, Emre kart cezalısı. Hepsi de orta saha oyuncularımız. Bizde mecburen stoperlerimizi orta sahada kullandık. Bizim için her anlamda kötü bir gündü. Buradan çıkaracağımız çok ders var. Elimizden geleni yapıp en kısa sürede tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa TURGUTLU

2021-11-15 11:09:24



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