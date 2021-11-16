Manisa sofralık zeytin üretiminde birinci sırada

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yapılan rekolte tespit çalışmaları ışığında Manisa’nın sofralık zeytin üretiminde birinci sırada yer aldığını söyledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, rekolte tespit çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Manisa’nın sofralık zeytin üretiminde birinci sırada yer aldığını söyleyen Öztürk, “Manisa, sofralık zeytin ve zeytinyağı rekoltesine göre, Ülkemizde ağaç sayısı bakımından birinci sırada yer almaktadır. İlimizde toplam 25 milyon 996 bin 80 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Mevcut ağaçlarımızın yüzde 83,80’i meyve veren zeytin ağacı olup, kısa zamanda diğer meyve vermeyen ağaçların verime yatmasıyla sofralık ve yağlık zeytin üretiminde söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Rekolte çalışmasında Manisa İli sofralık zeytin üretiminde 150 bin 88 ton zeytin üretimi ile birinci sırada olup, ilimiz sofralık zeytin üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 29,61’ini karşılamaktadır. İlimizde yetişen zeytinlerin yüzde 55,73’ü sofralık olarak değerlendirilmektedir. İlgili rekolte çalışmalarına göre ilimizde 20212022 sezonunda 21 bin 289 ton zeytinyağı üretilmesi beklenmektedir” dedi.

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