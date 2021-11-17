Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticilere sulama desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler İlçesine bağlı Çınarlıkuyu ve Tepecik Mahallelerinde atıl durumda bulunan eski içme suyu kuyularında bakım onarım ve kuyu tecrübesi yaparak, taral doldurma tesisi çalışması başlattı.

İl genelinde üreticilere yönelik destek ve yatırımlarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama noktasında da katkılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Çınarlıkuyu ve Tepecik Mahallelerinde atıl durumda bulunan eski içme suyu kuyularında bakım onarım ve kuyu tecrübeleri yaparak, üreticilerin daha hızlı bir şekilde taral ve tankerlerini doldurmaları anlamında taral doldurma tesisi yapım çalışmalarına başlandı. Çalışmanın mahalle halkı ve çevre köylerde bulunan üreticiler için faydalı olacağını belirten Çınarlıkuyu ve Tepecik Mahallesi sakinleri, atıl durumda bulunan sondajların Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeninden canlandırıldığını dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ilettiler.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticilere sulama tesisi noktasında da önemli destekler verdiklerini ve bu konuda tarımsal sulama kooperatifleriyle de sık sık istişare içinde olduklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Üreticilerimiz sulamada zorlanmasın diyerek, Şehzadeler ilçemizde iki yatırımı hayata geçiriyoruz. Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması için üreticilerimiz ile el ele olmaya devam edeceğiz. Çınarlıkuyu ve Tepecik taral doldurma tesisi de üreticilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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