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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gül Sokakta oturan çocuklar artık daha mutlu

İHA

Gül Sokakta oturan çocuklar artık daha mutlu

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi Gül Sokakta tamamladığı park ile bölgede yaşayan çocuklara yeni bir oyun alanı kazandırdı.
Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi Gül Sokakta vatandaşların talebi üzerine yeni bir çocuk oyun parkı yaptı. Kurulumu tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılan park çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Amaçlarının vatandaşların mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşaması olduğunu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni çocuk oyun parkında çocukların keyifli vakit geçirmesini diledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Muradiye Mahallesi Gül Sokak ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın bizden park talebi vardı. Çocuklarımızın, dolayısıyla ebeveynlerinin mutlu bir şehirde yaşamasını önemsiyoruz. İlçemizde çocuklarımız için bu güne kadar pek çok park yaptık, ihtiyaç olan bölgelerde belirli bir program dâhilinde yeni parklar için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan park için Yunusemre Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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