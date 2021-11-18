Manisa FK'nın genç futbolcusu Akboğa'ya milli davet

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Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Emre Akboğa, U15 Milli Takımı'nın Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

U15 Milli Takımı'nın 24 Kasım2 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya'da 2 dönem olarak yapacağı hazırlık kampı aday kadroları açıklandı. Aday kadroya davet edilen 1. dönem oyuncular 24 Kasım Çarşamba günü saat 16.00'da, 2. dönem oyuncular 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Antalya’da toplanacak.

Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Emre Akboğa, U15 Milli Takımı'nın 2. dönem hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen isimler arasında yer aldı.

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