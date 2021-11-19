Sarıkamış Şehitleri Manisa'da anıldı

Tarihin en dramatik savaşlarından biri olan Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan vatan evlatları, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programla anıldı.

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği, Sarıkamış Harekatı’nın 107'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Şehitlerin ruhlarına ithafen duaların edildiği programda Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir konuşma yaptı. Sarıkamış şehitlerimizi anarak konuşmasına başlayan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e kendilerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Sarıkamış Şehitleri Anıtı’nın da Manisa'ya kazandırılması nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini ileten Demir, "Çok güzel bir anıt oldu. Türkiye'de örnek anıtlardan bir tanesi haline geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok emeği oldu. Bu tür değerlere çok önem verdiği için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "1914 yılının 15 22 Aralık tarihleri arasında Kars’ı Ruslardan geri almak için Sarıkamış’ta şehit düşen 90 bin Mehmetçiğimizin 60 bini donarak şahadete yürümüştü. Bu acıyı hala yüreklerimizde hissediyoruz. Allahuekber Dağları’nda eksi 30 derecenin üzerinde donarak şehadete yürüyen Mehmetçikler, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını bizlere gösteren ölümsüz bir destanın yiğitleri olarak tarihteki yerlerini aldılar. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez” sözünden hareketle, ilimizde sayısız Tarihe Saygı Projesini hayata geçirdik. Manisamızda kurulan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneğimizin değerli Başkanı Öztürk Bey ve yönetiminin şehrimize, Sarıkamış Şehitleri Anıtı yapılması yönündeki talebine de bu bağlamda kayıtsız kalmadık. 2019 yılı Aralık ayındaki Büyükşehir Belediye Meclisimizde karar alarak, Manisa’mıza Sarıkamış Şehitleri Anıtı’nı kazandırdık. Sarıkamış’ta Manisa’mızdan da 224 Mehmetçiğimizi şehit vermiştik. Bu nedenle hem Manisalı şehitlerimiz hem de şehitlik mertebesine yükselen tüm Mehmetçiklerimiz için bu güzel anıtı şehrimize yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa" isimli 4 ciltten oluşan önemli bir eseri Manisa’ya kazandırdıklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, "Bu eser, Kurtuluş Savaşı döneminde Manisa il genelindeki yaşananları gözler önüne seren ve yakın geçmişimize ışık tutan önemli bir kaynak oldu. Böyle bir eseri hazırlamaktan dolayı gurur duyuyor, emeği geçen akademisyenlerimize ve profesör hocalarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Ergün'den 'Kurtuluş Müzesi' Müjdesi

Manisa'ya kurtuluş müzesi inşa edilmesi noktasında da çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Ergün, "Yeni Büyükşehir Belediye Hizmet Binamızın yanına yapmayı planladığımız bu önemli projemizi de Cumhuriyetimizin 100. yılında şehrimize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada çeşitli illerde projeler üretmiş 4 mimarın katıldığı sembolik ödüllü yarışma açtık. Jüri tarafından 4 projenin incelenmesi yapıldı ve bir tanesinin üzerinde mutabakat sağlandı. Şu anda ihaleleri yapıldı. Proje çizimi yapılıyor. 1215 ay içerisinde de bu projeyi Manisalılara kazandıracağız. Gerçekten güzel bir proje olacak" ifadelerini kullandı.



"Şehitlerimizin Anısını Yaşatacağız"

Manisa'nın Çanakkale Savaşları'nda en çok şehit veren 5. il olduğunu söyleyen Başkan Ergün, "Şehitlerimizin anısına şehrimize inşa ettiğimiz Çanakkale Şehitleri Anıtı; onun yan tarafındaki Kurtuluş Savaşı Kahramanları Anıtı; Gördes ilçemizde hayata geçirdiğimiz Şehit Makbule Hanım Meydanı gibi sayısız eserle kahraman atalarımızın isimlerini her yerde yaşatmaya özen gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Bu toprakları bizlere vatan yapan Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, O’nun kahraman silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısını yaşatacağız" dedi.

Programda konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Türk tarihinin şanlı zaferleri de yaşanmış çok acı olayları da dünyadaki en büyük örneklerini içerisinde barındırdığını büyüklüğünün de buradan geldiğini dile getirdi. Sarıkamış cephesinin askeri, akademik ve kişisel olarak da çok iyi irdelenmesi ve bilinmesi gerektiğini vurgulayan Vali Karadeniz, “Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği ilk önemli çalışmalarını yaparak; Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel bir anıt kazandırmışlar. Sarıkamış Şehitleri Anıtının ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün’e ve ekibine, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği’ne teşekkür ediyorum, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. Konuşmaların ardından Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e plaket takdim edildi. Ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

Manisa Polisevi'nde gerçekleştirilen programa Manisa Valisi Yaşar Kardeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Mner Faruk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, dernek üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

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