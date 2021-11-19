Büyükşehir ekipleri kuralsız taşımacılığa geçit vermiyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte belgesiz ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla il genelinde denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde yetki belgesiz, korsan taşımacılık yapan 2 araca yönelik yaptırım uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı trafik zabıta ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde denetimde bulunan ekipler, ruhsattan güzergâha kadar tüm konularda incelemede bulundu. Kuralsız taşımacılığa geçit vermediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Haksız rekabetin önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimize devam ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde J plaka olmadan çalışan 2 araca yönelik yaptırım uygulandı. Öte yandan korsan taşımacılık yapan 2 araç Emniyet Ekipleri tarafından trafikten men edilerek, bağlandı” ifadelerinde bulundu.

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