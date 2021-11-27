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Selendi'de Antep Fıstığı üretimi artırılacak Üreticilere 10 bin menengiç fidanı dağıtıldı

İHA

Selendi'de Antep Fıstığı üretimi artırılacak Üreticilere 10 bin menengiç fidanı dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle yürüttüğü 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında Selendi’de toplam 10 bin adet menengiç fidanı çiftçilere dağıtıldı. Menengiç ağaçlarına önümüzdeki yıllara Antep Fıstığı aşılası yapılarak aroması ve tadı ile dikkat çeken Selendi Antep Fıstığının üretiminin artırılması hedefleniyor.
Selendi Kiraz Pazarında gerçekleştirilen menengiç fidanı dağıtım törenine katılan Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım projeyi gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. Kaymakam Yıldırım, "Proje ile yetiştirilecek menengiç ağaçlarına önümüzdeki yıllarda Antep fıstığı aşılaması yapılarak ilçemizde katma değeri yüksek bir ürün olan kaliteli Antep fıstığı üretimin arttırılması ve böylelikle çiftçilerimizin nitelikli ürünler ile gelirlerinin arttırılması hedefleniyor." dedi.
Son yıllarda adından sıkça söz edilen ve damak tadı ile farklı bir aromaya sahip Antep Fıstığının yetiştiği Selendi'de yeşil altın olarak adlandırılan Antep Fıstığı üretiminin de artırılması hedefleniyor.
Proje Kapsamında düzenlenen programa Kaymakam Ali Yıldırım, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir ve proje faydalanıcısı üreticiler katıldı.

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